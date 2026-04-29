La crisis en el sector agrícola

Las protestas en el último año en el sector agrícola mexicano no son nuevas. Desde el sexenio pasado las quejas ante la tardía entrega de fertilizantes aunado a que el financiamiento que se perdió con el cierre de la Financiera Rural hace tres años, han hecho que este importante sector para la economía mexicana esté en crisis constante, y productos del campo o más caros o en escasez.

Julio Berdegué (Ilustración de Lorena Martínez)

Desde luego, el tema también ha ido en escala, ya que los efectos del conflicto en Medio Oriente en los precios de los productos agrícolas básicos han tenido un efecto, aunque menores que cuando inició la guerra en Ucrania, pero se estima tendrán un incremento de 2 y 1 por ciento en 2026 y 2027.

Sin embargo, el riesgo de inflación alimentaria descansa en el aumento de los costos del transporte y por la reducción en los rendimientos agrícolas por la menor aplicación de fertilizantes, esto con datos del Banco Mundial y es que un conflicto más prolongado o intenso de lo esperado en Medio Oriente, o la materialización de fenómenos meteorológicos extremos, podrían elevar los precios de los alimentos más de lo previsto. Esto último ha sido la principal queja de los agricultores mexicanos: la falta de elementos para hacer frente a la sequía o a las intensas lluvias, sin que exista plan definido para ello en la Secretaría de Agricultura que lleva Julio Berdegué.

Por lo pronto, las expectativas del mercado de materias primas que el Banco Mundial ha presentado, es que el trigo y el maíz han aumentado su precio por preocupaciones sobre las condiciones climáticas de los cultivos de invierno y la expectativa de una menor siembra de primavera en respuesta al aumento de los precios de los fertilizantes; además de la demanda por parte de la industria de etanol.

El aumento de los precios del petróleo crudo fortalece la demanda de materias primas para biocombustibles por lo que los aceites incrementarán su precio en 4 por ciento, según el índice, para estabilizarse en el siguiente año y los precios de la carne se proyecta repunten 11 por ciento en 2026 en medio de fuerte demanda y se espera aumenten un 3 por ciento en 2027, panorama nada fácil para el mundo.

Lo cierto es que las quejas siguen en México por la falta de una estrategia clara y el abandono percibido del campo aumenta, y los productores de diversas regiones que van desde Chihuahua, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Sinaloa, no han reducido sus protestas por los bajos precios de garantía, exigiendo un pago justo y dicen que se han incumplido acuerdos. Desde luego, el encarecimiento de insumos y falta de acceso a financiamiento sigue sin cambiar al ponerse en marcha otros programas sociales, dejando de lado la productividad del campo. Todo indica que el panorama no sólo para el campo mexicano, sino para los bolsillos de los mexicanos que se ve impactado por estos temas, se ve negativo, en esta temporada de lluvias que arranca oficialmente el próximo 15 de mayo, sumado con las olas de calor.

Sigue apuesta empresarial en NL

Samuel García (Ilustración de Lorena Martínez)

Puede que no tengan los mejores partidos del próximo Mundial de Futbol, pero lo que si es un hecho es que el gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García, avanza en tener la mejor alineación de empresas y ya sumó a más con el lema “Ponte Nuevo, Ponte Mundial”.

No es un anuncio más: es una estrategia que se ha ido construyendo por etapas y que ya integra 93 compañías en proyectos de infraestructura, espacio público y mejora urbana. Es un modelo acumulativo que refleja la tracción real del sector privado y el interés de invertir en la entidad.

La lógica es incorporar empresas en bloques, asignarles proyectos específicos y avanzar de forma simultánea en distintos frentes. Aunque el diseño es estatal, la ejecución se concentra en la zona metropolitana de Monterrey, donde están los principales rezagos urbanos y se desarrollará el evento. A nivel local, el municipio –con Adrián de la Garza– opera como brazo ejecutor en temas de servicios, espacio público y obra.

El contexto explica la velocidad. Monterrey será sede de cuatro partidos del Mundial, en una economía que ya genera cerca del 8 por ciento del PIB nacional y que mantiene inversiones industriales por encima de los mil millones de dólares.

El efecto inmediato se verá en construcción, comercio y servicios, pero también en presión sobre la ciudad: vivienda, movilidad e infraestructura. Monterrey ya venía creciendo rápido; ahora tendrá que hacerlo con mayor coordinación, aunque desde luego en unas obras van más lentos y requeriría mayor enfoque de las empresas y gobierno, y paciencia de los ciudadanos. Por lo pronto queda claro que la apuesta no es el Mundial, sino lo que trascienda después de 2026.

Acero, tema prioritario en T-MEC

Hay dos temas de suma importancia en la revisión que se está llevando con el tratado comercial, y donde el próximo mes de mayo será clave en el encuentro técnico que tendrá México con Estados Unidos, y es el referente al acero y al sector automotriz, ahí ya todos los directivos de esas industrias han unido frentes para defenderse.

Pero pese a la incertidumbre y aranceles que se pagan extras en estas industrias, las inversiones no se frenan, y ahí está el caso del Centro Industrial Ternium en Pesquería que ya está avanzada en su su tercera fase.

Esta etapa representa una inversión de cuatro mil millones de dólares e integra operaciones de decapado y customizado, así como nuevas líneas de laminación en frío y galvanizado, que iniciaron operaciones en febrero y es considerado el complejo siderúrgico más moderno y sustentable del continente; en total se ha invertido más de siete mil 500 millones de dólares.

Máximo Vedoya (Ilustración de Lorena Martínez)

Es Máximo Vedoya, el director de Ternium, empresa que busca con esta nueva planta fortalecer su capacidad para producir acero automotriz de alta calidad, con las menores emisiones de CO₂ por tonelada en la industria a nivel global.

De hecho, ya la fábrica fue visitada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard quien ya tiene una placa de acero 100 por ciento mexicano, fabricada en la nueva línea de galvanizado y marcada con el sello ‘Hecho en México’, campaña de la que forma parte la empresa.

Con más de 9 mil empleados y 12 centros productivos de procesamiento de acero en Nuevo León, Ternium, es una de las empresas que ha estado pendiente de todo el tema del acero en la revisión en marcha del T-MEC.

Nuevas aperturas en Acapulco

Si bien, queda claro que la apertura del Tianguis Turístico no contó, como en años anteriores con la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, y con el papel de centro de las políticas públicas debido a los ingresos que genera, eso no fue freno para que el puerto de Acapulco presentará nuevos atractivos en el evento que vio nacer la actividad turística formal.

Carlos Gaytán (Ilustración de Lorena Martínez)

Una de las inauguraciones más esperadas, fue la del chef guerrerense con estrella Michelin, Carlos Gaytán que de la mano y la confianza de Mundo Imperial que lleva Juan Antonio Hernández abrió su primer restaurante en su estado natal y en el complejo turístico. El restaurante lleva el nombre de su mamá Teté quien estuvo presente. Esta apertura va dentro de la reinversión de más de 130 millones de dólares que el grupo empresarial ha hecho tras el huracán Otis, y que sigue apostando por el puerto.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.