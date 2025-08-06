Edomex está listo para implementar CURP Biométrica gracias a su Registro Civil con carácter progresista

Como parte de la transformación que vive el Registro Civil para hacerlo más humano, justo y cercano, Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno, informó que el Estado de México está listo para la implementación de la CURP Biométrica.

“Así nos lo ha instruido la gobernadora, así se lo ha planteado a la propia Presidenta de la República, que seamos ejemplo de cómo esta figura, este nuevo mecanismo de identidad sirva como la gran llave para acceder a otros servicios, a otros programas”, señaló Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno durante la Conmemoración del 164 aniversario del Registro Civil en la entidad.

En el evento, donde se reconoció la trayectoria de integrantes del Registro Civil del Edomex, Horacio Duarte Olivares celebró la transformación de la institución, su sentido social, vigencia, utilidad y de justicia.

“Revisando y escuchando las cifras de lo que hace el Registro Civil, sin duda es una institución progresista, que reconoce derechos y en el respeto a la identidad se permite el nuevo ejercicio de derechos de las personas”, ahondó el secretario general de Gobierno.

Jesús George Zamora, consejero jurídico, indicó que el Registro Civil del Edomex ha innovado sus servicios con una visión incluyente mediante la entrega de actas en sistema braille y la atención en lenguas indígenas; la certificación por primera vez de servidoras y servidores públicos como hablantes de lengua otomí y la realización de 473 trámites de cambio de identidad de género.

Estas acciones, dijo, cumplen con la visión de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez de brindar un trato sensible y humanista para toda la población mexiquense, así como garantizar el ejercicio de sus derechos.

“La transformación que hoy vive el Registro Civil es más que administrativa, es estructural, es ética, es política. Por eso este aniversario no es solo una celebración, es un llamado a consolidar una nueva etapa del Registro Civil con instalaciones dignas, con procesos accesibles, con personal profesionalizado y con un servicio que refleje los valores de justicia social, equidad y cercanía que hoy definen al Gobierno del Estado de México”, resaltó el consejero jurídico.

En su participación, Félix Arturo Arce Vargas, director general del Registro Nacional de Población (RENAPO), reconoció que el Registro Civil del Edomex avanza en procesos ágiles, seguros y confiables gracias a la labor de las y los servidores públicos que consolidan la política nacional de la identidad.

Al evento, realizado en el Centro Cultural Bicentenario en Texcoco, también asistieron Sonia Yaneth Cruz Miranda, directora general del Registro Civil del Estado de México; María José Pérez Rodríguez, diputada del Congreso local y Luisa Elena Gómez Monge, oficial de Registro Civil 01 de Naucalpan.