Registro de Pensión del Bienestar 2025: ¿Quiénes se inscriben este sábado 23 de agosto?

La Pensión del Bienestar fue creada durante el Gobierno de López Obrador y fue elevada a rango constitucional.

¿Hay registro para la Pensión del Bienestar en fin de semana? La respuesta es sí. Las inscripciones para recibir un pago bimestral de 6 mil 200 pesos están abiertas este sábado 23 de agosto.

“Cada 2 meses, se registran los adultos mayores que cumplen 65 años. Ahora este registro casi es de los hombres, porque las mujeres ya vendrán inscritas desde los 60 años", detalló la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, en la ‘mañanera’ del lunes 18 de agosto.

Pensión del Bienestar 2025: ¿Quiénes pueden inscribirse?

La Pensión del Bienestar es uno de los programas sociales del Gobierno de México que se creó en el sexenio anterior para adultos mayores que no tienen otro tipo de apoyo económico.

“Esta pensión es universal y no nada más es para los pobres, es para los adultos mayores por su contribución al desarrollo de México, es una pequeña recompensa, un pequeño reconocimiento", dijo en su momento el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

Fechas clave del registro de la Pensión del Bienestar

El registro para la Pensión del Bienestar se lleva a cabo de manera escalonada, atendiendo a la letra inicial del primer apellido de los solicitantes.

Las fechas específicas son:

Lunes 25 de agosto : Apellidos que comienzan con A, B, C

: Apellidos que comienzan con A, B, C Martes 26 de agosto : D, E, F, G, H

: D, E, F, G, H Miércoles 27 de agosto : I, J, K, L, M

: I, J, K, L, M Jueves 28 de agosto : N, Ñ, O, P, Q, R

: N, Ñ, O, P, Q, R Viernes 29 de agosto: S, T, U, V, W, X, Y, Z.

¿Entonces, quiénes se pueden inscribir este sábado 23 de agosto? La Secretaría del Bienestar explicó que el registro está abierto para todas las personas sin importar la primera letra del apellido.

¿Qué documentos necesitas para registrarte a la Pensión del Bienestar?

Para realizar la inscripción de la Pensión del Bienestar, es esencial presentar la siguiente documentación en original y copia:

Las mujeres de 63 y 64 años también pueden registrarse este sábado 23 de agosto para la Pensión Mujeres Bienestar. (Fotoarte El Financiero)

¿Qué consejos puedes seguir para que el registro sea exitoso?

Dado que la inscripción para la Pensión del Bienestar está abierta para todas las personas este sábado, acude temprano al módulo correspondiente para evitar filas largas.

Otras recomendaciones que puedes seguir son: