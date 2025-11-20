Depósito de la Pensión del Bienestar 2025: ¿Qué apellidos reciben 6,200 pesos en Día de la Revolución?

La Secretaría del Bienestar reparte el último pago de la pensión para personas adultas mayores, que aumentará de nuevo en 2026.

Los pagos de la Pensión del Bienestar se ponen ‘revolucionarios’: Este jueves 20 de noviembre, el Gobierno de México distribuye el depósito de 6 mil 200 pesos a dos grupos de beneficiarios.

Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, destacó que los programas sociales del Gobierno de México llegan a 32 millones de mexicanos y ayudaron a que 13.4 millones de personas salieran de la pobreza.

La Pensión del Bienestar se entrega a personas adultas mayores de 65 años en adelante como un reconocimiento para las aportaciones que hicieron al desarrollo de México.

¿Qué apellidos cobran la Pensión del Bienestar HOY 20 de noviembre?

De acuerdo con el calendario oficial de pagos noviembre–diciembre 2025, este jueves 20 de noviembre reciben depósito las y los beneficiarios cuyo primer apellido inicia con las letras P y Q.

Algunos ejemplos de apellidos que hoy reciben la Pensión del Bienestar son:

P : Pérez, Pacheco, Pascual, Patiño, Peña, Peralta, Pérez, Pineda, Prieto, Puga.

: Pérez, Pacheco, Pascual, Patiño, Peña, Peralta, Pérez, Pineda, Prieto, Puga. Q: Quintana, Quintanilla, Quintero, Quiroz, Quesada.

El depósito se realiza directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que las personas adultas mayores pueden retirar su dinero en cajeros y sucursales o utilizarlo para compras en establecimientos.

Ojito al dato: No es necesario que acudas el mismo día del depósito, pues el recurso permanece en la cuenta hasta que se retire, ni que saques todo el dinero cuando te hagan el pago.

Calendario de pagos Pensión del Bienestar: ¿Cómo queda para la última semana?

La Secretaría del Bienestar programó la dispersión del bimestre noviembre–diciembre del 3 al 27 de noviembre, con pagos escalonados por letra del primer apellido.

Tras el pago de hoy 20 de noviembre, el calendario queda de la siguiente manera:

21 y 24 de noviembre : Apellidos con R .

: Apellidos con . 25 de noviembre : Apellidos con S .

: Apellidos con . 26 de noviembre : Apellidos con T, U, V .

: Apellidos con . 27 de noviembre: Apellidos con W, X, Y, Z.

Este esquema busca evitar saturación en sucursales del Banco del Bienestar y facilitar que las personas beneficiarias puedan planear con anticipación su visita o sus retiros.

¿De cuánto es el depósito de la Pensión del Bienestar en 2025?

Para 2025, la Pensión del Bienestar para personas adultas mayores se mantiene en 6 mil 200 pesos bimestrales, monto que se deposita a cada derechohabiente de 65 años o más.

Según datos de la Secretaría del Bienestar, el apoyo llega a 13.2 millones de personas adultas mayores en todo el país, y forma parte de la política social insignia del Gobierno federal para reducir la pobreza y garantizar un ingreso básico en la vejez.

Recomendaciones para cobrar tu Pensión del Bienestar sin contratiempos

La Secretaría del Bienestar recuerda algunas recomendaciones para quienes reciben su pago: