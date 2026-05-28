Trump deporta a más de 4 mil migrantes cubanos... a México: ‘Los abandonaron a morir’, acusa Human Rights

El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha deportado al menos a 4.353 cubanos a México, más de un tercio del total de migrantes de terceros países expulsados a territorio mexicano, donde están “abandonados”, denunció este miércoles Human Rights Watch (HRW).

Los cubanos deportados son más de la tercera parte de los casi 13 mil migrantes no mexicanos que Estados Unidos ha expulsado del 20 de enero 2025 al 9 de marzo de 2026 a México, donde “muchos han quedado abandonados a su suerte, sin acceso a vivienda ni atención médica”, detalló la organización civil en un informe.

“Nos están abandonando aquí a morir. No hay ayuda, no podemos trabajar porque no tenemos papeles. No nos dan nada, nada... ¿Cómo se supone que vamos a comer, a pagar la renta?”, declaró a HRW Harold, un cubano de 58 años deportado a México.

Los cubanos son el mayor grupo de migrantes no mexicanos expulsados a México, que ha recibido cerca del 70 por ciento del total de las más de 18 mil deportaciones de terceros países en la Administración de Trump “bajo un acuerdo entre ambos gobiernos no revelado”, añadió el documento.

Mientras el Gobierno de Joe Biden (2021-2025) deportaba a menos de 100 cubanos a México al mes, el último dato disponible de la gestión de Trump muestra una cifra superior a 500.

La organización recordó que “durante años, los nacionales cubanos no fueron un objetivo prioritario de las políticas de deportación de Estados Unidos”, pero eso “cambió drásticamente bajo la segunda Administración” de Trump.

HRW denuncia que cubanos deportados por EU han padecido abusos

HRW denunció que los cubanos deportados por Estados Unidos han padecido “abusos” y “condiciones inhumanas de detención en centros de detención migratoria en Estados Unidos”.

También acusó a las autoridades estadounidenses de “vulnerar el derecho al debido proceso” de los cubanos, además de expulsar a los migrantes a México sin documentación, dinero ni otras pertenencias personales.

La agrupación entrevistó a 53 nacionales deportados de Estados Unidos a terceros países en Chiapas y Tabasco, estados de la frontera sur de México, incluyendo a 41 hombres cubanos, cuya mayoría había vivido en Estados Unidos, sobre todo en Florida, “durante años o décadas tras huir de Cuba debido a la represión”.

Al llegar a México, HRW documentó que los cubanos “quedan atrapados en ciudades con altos niveles de violencia” y “sin un camino claro hacia un estatus legal duradero”.

“Fuera del sistema de refugio, a quienes muchos no pueden acceder, el Gobierno mexicano no ofrece ninguna vía para que estas personas reciban un estatus legal duradero, lo que los expone a ser explotados por organizaciones criminales”, advirtió Alcira Silva Hava, autora del reporte.

El trato a los migrantes cubanos en Estados Unidos contrasta con la política de Trump hacia Cuba, marcada por una fuerte presión sobre el gobierno comunista de la isla en busca de un cambio de régimen, como lo refleja la imputación criminal contra el expresidente cubano Raúl Castro presentada la semana pasada en Miami.