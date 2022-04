Partido Verde expulsa a Alexis Gamiño, diputada que votó contra reforma eléctrica

Durante la discusión y votación de la reforma eléctrica, el domingo pasado, se esperaba que los partidos aliados de la 4T, Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo votaran todos a favor en bloque; sin embargo, del Partido Ecologista sorprendió que la diputada Alexis Gamiño lo hizo en contra, como toda la oposición.

Esta decisión le ha costado a la legisladora mexiquense ser expulsada del Partido Verde Ecologista de México, lo cual ha dado a conocer la tarde de este lunes, a través de sus redes sociales.

“En un principio ingenuamente pensé que con mis temas ambientales el partido con el que más coincidía era el partido “Verde Ecologista”. Por levantar la voz y no seguir una ciega obediencia, me acaban de notificar que HE SIDO EXPULSADA del partido”, escribió en su Twitter.

En un principio ingenuamente pensé que con mis temas ambientales el partido con el que más coincidía era el partido “Verde Ecologista”.



Por levantar la voz y no seguir una ciega obediencia, me acaban de notificar que HE SIDO EXPULSADA del partido. — Alexis Gamiño (@alexisgaminomx) April 18, 2022

Asimismo, la legisladora, quien se denomina ambientalista y coacalquense, aseguró que su lealtad es con México, no con un partido ni una persona, por lo que desde cualquier trinchera seguirá luchando por un México con valor y congruencia.

Federica Quijano, excompañera de Gamiño en el Partido Verde en la Cámara de Diputados, reaccionó en redes con un emoji que emula una cara triste como reacción a la votación de la diputada, así como la votación en contra de Andrés Pintos Caballero, quien dejó la bancada del ecologista para pasarse a Movimiento Ciudadano.

¿Quién es Alexis Gamiño?

Rocío Alexis Gamiño García, de 33 años, es una diputada nacida en el municipio de Coacalco de Berriozábal, Estado de México. Tiene estudios en la licenciatura de arquitectura por el Instituto Tecnológico de Estudios de Monterrey (ITESM).

Actualmente está en las comisiones de Cambio Climático y Sostenibilidad; Juventud; y Derechos de la Niñez y Adolescencia en la Cámara de Diputados. Sus puestos en las comisiones terminan el 31 de julio de 2024.

Fue candidata a la presidencia municipal de su municipio en 2009. 10 años más tarde formó parte de la “Cartera de Mujeres” del Partido Verde, esto de 2019 a 2021.

Es integrante de “Líderes por el Cambio Climático” y también ha sido reconocida en el curso de formación de líderes de Climate Reality.