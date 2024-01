Vanesa, hija de Carlos Villagrán, lo defiende tras video interpretando a ‘Kiko’: ‘Es un ejemplo’

Recientemente se hizo viral un video en el que aparece el actor Carlos Villagrán interpretando su inmortal papel de Kiko en El Chavo del 8 durante una presentación en Estados Unidos, con un baile que desató cientos de comentarios en redes sociales.

Ante esta situación, su hija Vanesa compartió un video en redes sociales para defender a su papá de las críticas que recibió por seguir trabajando a sus 80 años, mismos que cumplió hace unas semanas.

“Hay gente reprimida, hay gente mala, que no tiene que hacer, que se pone a criticar el trabajo de mi papá (…) sí, a sus 80 años y con mucho orgullo lo digo, él está trabajando. Me enorgullece que a su edad tenga esa vitalidad, esa agilidad mental, física”, dijo Vanesa en su video.

“Mucha gente quisiera a esa edad tener esa agilidad, tener un trabajo honrado, tener ese legado”, agregó.

La influencer destacó que no solo ella se siente orgullosa de la fuerza y vitalidad de Carlos Villagrán, también su hija, quien se sorprendió al ver a su abuelo en escena durante una presentación en Estados Unidos, misma que se hizo viral en días pasados.

Vanesa defendió que su papá, el actor Carlos Villagrán, siguiera trabajando a sus 80 años. (Foto: Instagram @vaviriva)

“Ahora que lo acompañamos mi hija y yo en Anaheim y ella lo vio por primera vez en el show, en ‘el circo de Kiko’, me volteó a ver y me dijo ‘Mamá, no puedo creer la agilidad que tiene mi abuelo’, me dijo ‘O sea, yo hago eso y me canso, yo no podría’ y ella se admiró mucho y está también muy orgullosa de su abuelo, es un ejemplo de vida para muchas personas”, señaló.

Hija de Carlos Villagrán confirma que el actor tuvo cáncer

Hace unos meses se empezó a reportar que Carlos Villagrán tenía cáncer, situación que en su momento el mismo actor negó, mencionando que en realidad se sometió a una operación de próstata, sin entrar en detalles.

En el mismo video donde su hija Vanesa salió a defenderlo, también confirmó que el actor sufrió de cáncer al igual que ella.

Vanessa Villagrán reveló que tiene cáncer en julio pasado. (Foto: Instagram @carlos_kiko1).

“Mi papá me apoyó en todo. Ahora que él tuvo cáncer, ya lo saben, yo también (tuve); estuvimos juntos, tuvimos cáncer casi a la par. La verdad hemos pasado por momentos fuertes, pero hemos salido adelante, mi papá ha sido un gran ejemplo para mí, para salir adelante con todo esto del cáncer”, señaló la hija de ‘Kiko’.

Para finalizar su mensaje, Vanesa Villagrán reiteró que se sentía orgullosa de su padre y de su actitud frente a la vida y algunas circunstancias adversas a las que se han tenido que enfrentar.