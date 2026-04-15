EU autoriza transferencias a CIBanco para que pueda ser liquidado en México

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) emitió una enmienda que permite ciertas transferencias de fondos para facilitar los pagos necesarios para que el Gobierno de México pueda liquidar y disolver CIBanco, institución acusada de lavado de dinero.

“A partir de la fecha de publicación de este documento en el Registro Federal, todas las transferencias de fondos que estaban prohibidas por la orden anterior, pero que sean incidentales y necesarias para que el Gobierno de México liquide CIBanco, quedan autorizadas”, expuso el Departamento del Tesoro de EU en un comunicado.

La Red de Control de Delitos Financieros impuso dos condiciones para esas transferencias:

El liquidador designado por el Gobierno de México debe determinar que dicha transferencia de fondos es estrictamente necesaria para liquidar CIBanco.

El proceso no debe estar prohibido por ninguna otra ley.

El Gobierno de Estados Unidos recordó que en junio de 2025 se determinó que CIBanco era una institución financiera extranjera de “principal preocupación por lavado de dinero” en relación con el tráfico ilícito de opioides.

CIBanco fue señalada de proveer servicios financieros que facilitaban el tráfico de drogas a organizaciones mexicanas, incluyendo el Cártel del Golfo, el Cártel de los Beltrán-Leyva y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Debido a esto, se impuso una medida especial que prohibía ciertas transferencias de fondos hacia o desde CIBanco que se aplazó en dos ocasiones y entraron en vigor el 20 de octubre del año pasado.

El Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) informó que las autoridades regulatorias le revocaron la autorización para organizarse y operar como institución de banca múltiple a CIBanco y aprobaron que se procediera al pago de obligaciones garantizadas.

De acuerdo con lo expuesto por el IPAB, CIBanco solicitó a la CNBV la revocación voluntaria de su autorización para organizarse y operar como institución de banca múltiple. Esto ocurrió después de que su negocio fiduciario, el más grande en el sistema bancario, fuera adquirido por Multiva en septiembre.