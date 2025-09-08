Adquiere Multiva negocio de CIBanco

Será Banco Multiva la institución que opere este negocio que, hasta el primer semestre de este año equivalía en CIBanco a 3 billones 102 mil 55 millones de pesos

Grupo Financiero Multiva informó que se formalizó exitosamente la adquisición del negocio fiduciario de CI Banco, institución que está intervenida por las autoridades tras la acusación de EU de presunto lavado de dinero.

Tal como lo anunció el pasado 19 de agosto, será Banco Multiva la institución que opere este negocio que, hasta el primer semestre de este año equivalía en CIBanco a 3 billones 102 mil 55 millones de pesos, lo que representó 26.7 por ciento de todo el sistema bancario.

“Con la consumación de esta operación, Banco Multiva asume formalmente las calidades de fiduciario, mandatario, representante común, así como todas aquellas funciones que ejercía su causahabiente, incluida la titularidad fiduciaria de los bienes y derechos fideicomitidos por los clientes”.

En el documento publicado en la BMV, Multiva garantizó la continuidad operativa de los negocios fiduciarios bajo estricto apego al marco normativo aplicable, así como la protección de los derechos de los participantes.

“Esta adquisición fortalece la presencia de Banco Multiva en el mercado fiduciario, al incrementar su participación y contribuir a la consolidación de su plan estratégico de expansión, conforme a lo aprobado por su Consejo de Administración”, indicó.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), este negocio en Multiva fue de 33 mil 733 millones de pesos, apenas 0.29 por ciento de los más de 11.5 billones de pesos que manejó el sector bancario al primer semestre del año.

Previamente, en entrevista, Tamara Caballero, directora general de Banco Multiva, indicó que estaban listos para iniciar operaciones, ya que los sistemas, el personal y todos los elementos necesarios están alineados para que los clientes no enfrenten problemas con las transacciones de sus fideicomisos.