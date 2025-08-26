Banco Multiva, listo para operar fideicomisos

En opinión de Tamara Caballero, este negocio les permitirá seguir enfocados en fortalecer su especialización en fideicomisos.

El banco Multiva tiene todo listo para recibir el negocio fiduciario de CIBanco la próxima semana e iniciar operaciones, ya que los sistemas, el personal y todos los elementos necesarios está alineados para que los clientes no enfrenten problemas con las transacciones que requieren sus fideicomisos.

En entrevista, Tamara Caballero, directora general de Banco Multiva, explicó que en las últimas semanas varias instituciones levantaron la mano para integrar en sus estructuras el negocio fiduciario de CIBanco, uno de los más importantes del sistema financiero mexicano.

“Era un tema que tenía que resolverse muy rápido, por la implicación que tiene este negocio en el mercado. Nosotros nos metimos muy a fondo, como le hacemos con todas las operaciones en las que participamos. Las autoridades y el propio banco dijeron que habían visto mucha disposición de nuestra parte y desde antes de saber que íbamos a ser los ganadores, empezamos a trabajar en la implementación, en lo que se tenía que hacer y hoy estamos listos tecnológicamente. Tenemos la suerte de tener los dos, el mismo core bancario y el mismo producto”, señaló.

Por ello, el proceso ha sido relativamente sencillo en materia de implementación tecnológica; incluso la parte correspondiente a las cuentas en dólares de las empresas que operan los fideicomisos con ellos ya está lista y abierta.

Aunque aún faltan autorizaciones, Caballero estimó que tendría que estar listas esta semana, ya que existe la obligación de iniciar operaciones a más tardar el 2 de septiembre.

Los más de 100 empleados de CIBanco pasarán a ser colaboradores de Multiva. Permanecerán en el edificio donde actualmente opera el negocio fiduciario y en un futuro se realizará el traslado a la nueva sede de Multiva, indicó la CEO.

