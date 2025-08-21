CIBanco retira voluntariamente demanda contra el Departamento del Tesoro de EU

A menos de una semana de haber presentado una demanda en contra de Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, por acusarlos de lavado de dinero, CIBanco habría desistido de esta acción luego de que se le otorgó una extensión del plazo para prohibir transacciones con bancos de este país.

“Por la presente notifica que el demandante desestima voluntariamente esta acción en su totalidad, sin perjuicio, ya que los demandados aún no han presentado una respuesta ni una moción de juicio sumario”, señala el documento fechado al 21 de agosto.

Se aclaró que este aviso de desestimación voluntaria se presenta a la luz de la orden emitida por la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés) el 19 de agosto de 2025 en la que modificó la orden que prohíbe ciertas transferencias de fondos.

El FinCen estableció la nueva fecha para que entren en vigor dichas órdenes el 20 de octubre, desde el 4 de septiembre, ante “las medidas continuas adoptadas por el Gobierno de México para abordar eficazmente las preocupaciones planteadas en las órdenes de FinCEN, incluyendo el mantenimiento de la administración temporal de las instituciones afectadas para promover el cumplimiento normativo y la prevención del financiamiento ilícito”, detalló.

Además, sostuvo que continuará con una coordinación estrecha con el Gobierno de México en este tema y “considerará cuidadosamente todos los hechos y circunstancias relacionados con la implementación de las órdenes”.

El archivo que confirma el retiro de la demanda expuso que, de conformidad con los artículos 129 y 130 de la Ley de Instituciones de Crédito de México, el administrador provisional del demandante, designado oficialmente por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) tiene las facultades del Consejo de Administración y del director general de CIBanco.

Lo anterior le da plena autoridad para administrar y representar a la institución, incluso para dirigir litigios. “En ejercicio de dicha autoridad, los administradores provisionales del demandante designaron y ordenaron al abogado que suscribe la presentación de este aviso de renuncia voluntaria en nombre de CIBanco”.

El despacho representante fue White & Case, distinto a Dunn Isaacson Rhee LLP que estuvo detrás de la demanda contra el Departamento del Tesoro el pasado 17 de agosto.