‘La Casa del Dragón 2′: ¿Cuándo se estrena y qué sabemos de la nueva temporada?

La guerra civil en la Casa Targaryen continúa con el estreno de la segunda temporada de 'House of the Dragon'. (Foto: Instagram / @houseofthedragonhbo).

Si eres fanático de una de las series más exitosas de la historia, es momento de activar la cuenta regresiva porque el estreno de la segunda temporada de La Casa del Dragón está cerca y volverás a engancharte cada domingo con un nuevo episodio.

¿Cuándo inicia ‘La Casa del Dragón 2′?

Max acaba de anunciar que el primer episodio será transmitido por la plataforma, y también por HBO en televisión, el domingo 16 de junio a las 19:00 horas, tiempo del centro de México. Desde esa fecha, cada fin de semana podrás ver un episodio de ocho en total.

Para aligerar la espera, todas las temporadas de Juego de Tronos y la primera de La Casa del Dragón están disponibles en Max.

La segunda temporada de ‘House of The Dragon‘ promete una lucha despiadada por el poder. (Foto: Instagram / @houseofthedragonhbo)

¿De qué se trata la segunda temporada de ‘La Casa del Dragón’?

Todo sucede 200 años antes de lo narrado en Game of Thrones y la historia se centra en la casa Targaryen. Como recordarás, la primera temporada termina en la antesala de una guerra civil en la casa Targaryen, ocasionada por el nombramiento de Aegon II como rey, un movimiento promovido por Alicent y Criston Cole, el Lord Comandante de la Guardia Real. Al tiempo que, del otro lado, Rhaenyra se hizo del título de reina por autoproclamación.

Por si faltaba algo de tensión, la dolorosa muerte de Lucerys Velaryon, de la cual Aemond, segundo hijo de Alicent Hightower y el fallecido rey Viserys, es responsable, encendió el fuego en la Bahía de los Naufragios. Las lágrimas de Rhaenyra en los minutos finales nos dan una pista sobre la intensidad de la ‘Danza de dragones’ que veremos apenas inicie la segunda temporada.

Con esa guerra en ciernes, la serie te invita a elegir un bando: el del rey Aegon o el de la reina Rhaenyra. Así lo demuestran los dos trailers lanzados para la promoción: consejo verde vs. consejo negro.

¿Qué actores y personajes se suman al reparto de ‘La Casa del Dragón’?

En esta nueva temporada, otros actores se suman a la producción y ya fueron confirmados por Max:

Clinton Liberty (Addam of Hull)

(Addam of Hull) Jamie Kenna (Ser Alfred Broome)

Kieran Bew (Hugh)

Tom Bennett (Ulf)

(Ulf) Tom Taylor (Lord Cregan Stark)

Vincent Regan (Ser Rickard Thorne)

Abubakar Salim (Alyn of Hull)

Gayle Rankin (Alys Rivers)

Freddie Fox (Ser Gwayne Hightower)

(Ser Gwayne Hightower) Simon Russell Beale (Ser Simon Strong)

El autor estadounidense George R. R. Martin es la 'mente maestra' detrás del éxito de ‘House of The Dragon‘ y ‘Game of Thrones‘. (Foto: Instagram / @houseofthedragonhbo)

¿Qué sigue después de ‘House of the Dragon’?

Hace unas semanas, David Zaslav, director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, reveló que el escritor y productor ejecutivo George R.R. “está en la preproducción de un nuevo spin-off, A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, que se estrenará a finales de 2025 en Max”.

La serie todavía no está en la fase de producción, pero por la secuencia de la historia se sabe que estará basada en Tales of Dunk and Egg, serie de novelas cortas del mismo autor.