‘Golpe contundente al narcotráfico’: Sheinbaum agradece a Paraguay por detención de Hernán Bermúdez

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, agradeció este sábado 13 de septiembre al presidente de Paraguay, Santiago Peña Palacios, por la colaboración en la detención de Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo”, señalado como presunto líder de la organización La Barredora.

En un mensaje en redes sociales, la mandataria destacó que la detención forma parte de su estrategia de seguridad de atención a las causas y cero impunidad que busca disminuir la violencia en el país.

“Agradezco al presidente de Paraguay, Santiago Peña Palacios, su colaboración en la detención de Hernán ‘N’, vinculado por delincuencia organizada”, afirmó Sheinbaum a través de X.

El mensaje se suma al anuncio del mandatario paraguayo, quien horas antes había confirmado la captura de Bermúdez Requena como parte de un operativo coordinado por la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), la Policía Nacional, el Ministerio Público, la SEPRELAD y la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI), en conjunto con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de México.

‘Un golpe contundente’: Santiago Peña Palacios

El presidente de Paraguay informó este lunes un “golpe contundente al crimen organizado transnacional” con la captura de Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo”, uno de los capos más buscados de México y señalado como aliado directo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Santiago Peña aseguró que su país “no será refugio de criminales”, luego de que fuera capturado del presunto líder del grupo criminal La Barredora.

“Paraguay no será refugio de criminales y seguirá firme en la lucha contra el crimen organizado”, destacó Peña, quien calificó a Bermúdez Requena como “uno de los capos más buscados de México y aliado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)”.

El mandatario paraguayo destacó el compromiso y la cooperación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuya colaboración resultó “clave” para alcanzar este logro en la lucha contra el narcotráfico.

Detienen a Hernán Bermúdez Requena, alias ‘El Abuelo’

De acuerdo con las autoridades, Bermúdez Requena era considerado uno de los objetivos prioritarios en la región, vinculado a operaciones de trasiego de droga y lavado de dinero para el CJNG.

La Senad informó este sábado en un comunicado que Bermúdez Requena fue capturado en un operativo esta madrugada local en el barrio cerrado Surubi’i de la ciudad de Mariano Roque Alonso, donde el fugitivo residía “en una lujosa vivienda que utilizaba como centro de resguardo y ocultamiento”.

La agencia antidrogas paraguaya indicó que, de acuerdo con informes de inteligencia, “Bermúdez Requena habría coordinado operaciones de tráfico internacional de drogas, además de estar vinculado a casos de homicidios, desapariciones forzadas y actividades de corrupción institucional en México”.

Su captura representa un golpe estratégico para la estructura criminal conocida como La Barredora, célula que había extendido su presencia a Sudamérica.

Requena enfrentará procesos judiciales en Paraguay mientras se coordinan las acciones correspondientes con las autoridades mexicanas, en un contexto donde la colaboración internacional es vista como clave para enfrentar a grupos de alcance global.

Bermúdez Requena fue designado secretario de Seguridad en el estado mexicano de Tabasco en 2019 por el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández, quien ahora es senador del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), tras haber sido secretario de Gobernación (Interior) en el Gobierno expresidente de México Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

