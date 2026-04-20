‘Lamentable y preocupante’: Critica ‘Alito’ Moreno falta de seguridad por tiroteo en Teotihuacán

Alejandro Moreno criticó que no se haya detectado la introducción del arma a Teotihuacán.

La oposición en el Senado cuestionó el que se hayan relajado protocolos en la zona arqueológica de Teotihuacán, donde hubo un tiroteo que dejó dos muertos, entre ellos una ciudadana canadiense; alertaron de mala señal cuando México se alista para recibir el Mundial 2026.

Alejandro Moreno, senador y líder del PRI, puso en duda -mediante X- cómo no se detectó la introducción del arma.

“Esto es lamentable y profundamente preocupante. ¿Cómo es posible que no haya seguridad en el acceso a lugares tan concurridos? ¿No existen arcos de seguridad? ¿De verdad pasaron armas y municiones sin que nadie lo notara?

“Hubo personas heridas y una mujer canadiense fue asesinada. El gobierno de Morena tiene que explicar qué falló y quién va a asumir las consecuencias. México no puede seguir normalizando tragedias que se pudieron evitar”.

Manuel Añorve, coordinador de la bancada tricolor, agregó -en entrevista previa a la reunión de la Junta de Coordinación Política, que el hecho “lastima la imagen de México”.

No puso en duda que se hayan relajado los protocolos, “y el resultado es desastroso”.

Reforzar los protocolos de seguridad

“Es un acontecimiento terrible, en un lugar emblemático, no abona en absoluto a los mensajes de paz que tiene que estar mandando México, pero no vamos a hacer escarnio de una situación que debe atender el Estado mexicano.

“Afecta en dimensiones mayúsculas este tipo de sucesos, espero que las autoridades estén investigando”, dijo Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano.

Ricardo Anaya, coordinador parlamentario del PAN en el Senado, comentó que lamentablemente la inseguridad es algo generalizado el país.

“Aquí el problema es que tenemos un gobierno que miente, que niega la realidad y nosotros lo que exigimos es que den el primer paso para resolver el problema, que es reconocer el problema mismo y entonces sí, nos ponemos todos a trabajar”.

Consideró que si bien “existen condiciones” para realizar el Mundial, “el gobierno tiene que redoblar los esfuerzos no solamente de cara al Mundial sino todos los días del año”.