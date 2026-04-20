Vestidos como mariachis: Grupo armado ataca a personas en Mercado Morelos de Puebla

PUEBLA.- Un comando vestido de mariachis atacó con arma de fuego a tres personas en el Mercado Morelos, en Puebla, dejando dos lesionados y privando de la libertad a otra de las víctimas.

Tras confirmar los hechos, el secretario de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez González, indicó que el acto es una reacción de la delincuencia ante los operativos que se han realizado en este lugar para desmantelar grupos criminales, mismos que ya ha dejado a 25 detenidos.

Los victimarios poco antes del mediodía al citado llegaron a la calle 46 A Norte de la colonia 10 de Mayo, a bordo de una camioneta blanca con rótulos de un mariachi de la cual descendieron con indumentaria de cantantes regionales pero portando también capuchas y portando armas largas.

Los sujetos entraron al Mercado Morelos, ubicado en el norte de la Ciudad capital, a pocos kilómetros de la salida a la autopista México - Puebla, y al ingresar atacaron con arma de fuego a tres comerciantes. El incidente dejó a dos personas lesionadas y se llevaron a uno más por espacio de unas horas.

Tras los hechos acudieron a la zona cuerpos de emergencia para dar apoyo a los heridos y posteriormente trasladarlos a un hospital en Puebla capital, donde son atendidos y se les mantiene bajo custodia policial por seguridad.

En el mercado, desplegaron un operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Seguridad Pública del Estado y la Guardia Nacional, además de que se aseguró un automóvil Chevy que presenta manchas de sangre y fue encontrado con la cajuela abierta.

En las calles aledañas, autoridades hallaron abandonada la camioneta en la que fue privado de la libertad uno de los lesionados, quien también se encontraba al interior de la unidad.

Tras los hechos, el secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González sentenció: “Nosotros consideramos que se deriva de las 25 detenciones que tuvimos de un grupo nacional hace unas semanas (...) la disputa por estos mercados es muy fuerte, tenía muchos años que estos espacios estaban en manos de los delincuentes”