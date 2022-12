Ingrid Coronado dice qué pasó con la pensión alimenticia de Fernando del Solar: ‘Quien demandó fue él a mí'

Una casa en Cuernavaca, Morelos ha sido el centro de una polémica entre Ingrid Coronado y la instructora de yoga Anna Ferro, última esposa de Fernando del Solar, y este fue uno de los temas que la exconductora de Venga La Alegría decidió compartir durante el programa de Yordi Rosado en YouTube.

Aunque Ingrid había evitado tocar temas legales con medios de comunicación, fue su abogada Claudia Ramírez, quien dio en agosto pasado una entrevista para Ventaneando que aquel departamento era propiedad de Coronado, por lo que Ferro tendría que entregarlo.

Esta vez, con Yordi Rosado, Ingrid se sinceró sobre varios temas como los inicios de su relación con Fernando del Solar, así como la situación que vivieron durante su tratamiento contra el cáncer y las razones de su separación.

Ingrid Coronado se entera de las acusaciones de Anna Ferro

“En ese momento yo estaba acompañando a mis hijos en su duelo, yo también viviendo el mío, ni los medios ni la gente vio. Se dedicaron atacar sin la noción de que yo también tuve que vivir un duelo”, declaró Ingrid Coronado a Yordi Rosado.

Explicó que se enteró de las declaraciones en su contra, por parte de Anna Ferro en un viaje que hizo a Acapulco para apoyar a sus hijos. “Me llegó la notificación sobre lo que dijo en una revista y me fue de ‘¿qué? ¿de qué me están hablando?’”, relató Coronado.

“Ella lo que decía era algo como que yo le había demando a él porque según quería más pensión alimenticia y que por eso le estaban haciendo un estudio socioeconómico y que por la muerte de su padre [de Fernando del Solar] se le juntó todo y básicamente que por eso se murió”, explicó Ingrid Coronado sobre la declaración en su contra por parte de Anna Ferro.

¿Ingrid Coronado demandó a Fernando del Solar?

La conductora explicó que no entendía de dónde salieron las declaraciones, pero que por ello las redes sociales se fueron en su contra.

“Tuve que mostrar la demanda original en donde quien demandó fue él a mí, quien me solicitó pensión alimenticia, enorme, fue él a mí; quien me solicitó que me hiciera cargo de todo de lo de mis hijos fue él a mí”, agregó Ingrid mientras comentaba cómo demostró que ella no había presionado ninguna acción legal reciente en contra de Fernando del Solar.

Ingrid Coronado comentó que aquella demanda por parte de Fernando del Solar era para pedirle más pensiones a ella y que, durante los ocho años que duró la acción legal, el conductor fallecido no pagó las colegiaturas de algunos de sus hijos.

“Él vivía en un departamento en el que la mitad era mío, fueron ocho años en donde se alargó una situación sumamente dolorosa”, puntualizó Coronado.