Charly López pide oportunidad a su hijo para platicar: ‘Te juro que nunca te voy a juzgar’

En un intento por dar su propia versión de los hechos, Charly López ha realizado una serie de declaraciones con respecto a su matrimonio con Ingrid Coronado y sobre Emiliano, el hijo que tienen en común; incluso le envió un mensaje al joven.

Coronado ha declarado anteriormente que el padre de su primogénito no se hacía cargo de pagar colegiaturas ni pasaba tiempo con si vástago, situaciones que Charly niega, pues asegura que siempre ha sido un padre presente para el joven de 23 años.

Sin embargo, el conductor de televisión ha asegurado en más de una ocasión que su hijo se alejó de él después de los múltiples señalamientos de parte de Ingrid, por lo que decidió enviarle un mensaje esperando que exista un acercamiento.

Charly López envía mensaje a su hijo Emiliano

El exGaribaldi considera que toda la polémica que ha surgido recientemente entre él y su exesposa afecta de forma directa a Emiliano, y que probablemente por lo mismo su hijo haya decidido poner distancia.

Sin embargo, decidió enviarle un mensaje, esperando que exista próximamente una oportunidad para platicar y sanar la relación entre ellos.

“Esto -el pleito entre López y Coronado- no te compete en absoluto. Me gustaría platicar contigo, te juro papi que nunca te voy a juzgar, quiero que regresemos como adultos a platicar”, dijo el también modelo en entrevista con el programa Vivalavi. “Solamente Emiliano sabe lo que vivimos juntos”, agregó.

Charly López habla de la dinámica que tenía para cuidar a su hijo

Dentro de las declaraciones que hizo Charly López con respecto a su hijo y la responsabilidad que tenía como padre, aseguró que mientras estuvo casado con Ingrid, él cuidaba al pequeño cuatro veces a la semana.

“Yo lo cuidaba a Emiliano de lunes a jueves, yo los viernes me iba a trabajar. Llegaba no sé si temprano o tarde, pero siempre he sido un padre presente”, dijo.