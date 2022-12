Anna Ferro habla sobre el duelo de su hija por muerte de Fernando del Solar

Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, aseguró que su hija Francesca no la pasó nada bien tras la muerte del conductor, por lo que al igual que ella vivió una etapa de duelo que fue difícil atravesar como madre.

“Escuchar llorar a mi hija todas las noches era bastante complejo para mí y entendí que no necesito ser fuerte porque también escuchar el dolor de mi hija ha sido bastante difícil como mamá”, le dijo a Venga la Alegría.

La relación que tenía su hija con el argentino fue estrecha, ya que incluso antes de casarse este 2022 ya compartían. “Porque Francesca realmente vivió 24/7 con Fer durante cerca de 6 o 7 años y somos dos mujeres que nos ha caído y nos ha cambiado el mundo 180 grados”, agregó.

Anna Ferro no quiere ser una víctima

Ante los comentarios y señalamientos tras el fallecimiento de Del Solar, no quiso nombrar a su exesposa Ingrid Coronado cuando afirmó que no le gustaría quedar en el papel de víctima de la circunstancia.

“Tampoco quiero ser la víctima, porque creo que muchas personas y muchas mujeres se han quedado solas con hijos y con temas legales que han pasado. Creo que no soy la única. Entre nosotros mismos como seres humanos hay este tipo de ataques y no aprendemos”.

Sin embargo, contó que la razón por la que no se ha acercado con los medios de comunicación es porque no ha tenido la fortaleza, además que “no quiere que se malinterpreten las cosas”. En el pasado, Coronado abrió la posibilidad de demandarla por vivir en un departamento en Morelos que aparentemente es de su propiedad; después afirmó que había salido vaciándolo.

Ferro insinuó que el también modelo le dejó documentos para probar que no dejó desprotegidos a sus hijos después de la reacción de Coronado a su testamento.