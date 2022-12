Anna Ferro revela cómo ha vivido su duelo por Fernando del Solar: ‘No me quería levantar’

La muerte de Fernando del Solar dejó un hueco en la vida de su viuda Anna Ferro, quien se ha asesorado de hipnoterapia para vivir su duelo en la que será su primera Navidad en la que no está el argentino.

“No he decorado ni siquiera en la Navidad y yo era siempre la más alegre de estar haciendo decoración navideña y ahorita no he puesto ni el árbol, no me ha dado el valor”, contó vía Venga la alegría.

Aunque pasará el 24 rodeada de su familia, se reunirá con sus cuñadas a las que “ama y respeta” el 31, para no dejar de lado a su “otra familia”. “No tienes idea de cómo han sido mi fortaleza. Han estado conmigo todo el tiempo al pie del cañón y se han quedado atrás cuando he necesitado espacio; han estado ahí cuando he necesitado hablar”.

El duelo de Anna Ferro a Fernando del Solar

Tras lo que calificó como un parteaguas, Ferro ha continuado su vida sin dejar de emplear algunas prácticas en sus momentos más difíciles.

“Sí me ha costado mucho trabajo. Con toda honestidad ha sido un parteaguas en mi vida muy fuerte y creo que he llorado mucho. Entendí que no necesito ser fuerte, eso es algo nuevo para mí (…) también significa ser vulnerable: poder llorar, poder enojarte, poder decir ‘soy un ser humano’”.

Sin embargo, reconoce una fuerte enseñanza que le dejó el exconductor, a cuyos hijos desearía volver a ver. “Algo que le aprendí mucho a Fer es tener paciencia, es algo que he tenido que implementar y aplicar”.

Es por ello que estudió hipnoterapiaa y se encuentra terminando una certificación de PNL de creencias. “Tengo acompañamiento de compañeros, amigos, tanatólogos, en cuestión de creencias, de hipnosis, al igual que mi hija para poder llevarlo porque había muchas noches que no quería dormir, días que no me quería levantar”, concluyó.