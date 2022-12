Anna Ferro quiere volver a tener contacto con hijos de Fernando del Solar: ‘Amaría verlos’

A cinco meses de la muerte de Fernando del Solar, su viuda Anna Ferro declaró que le gustaría volver a ver a los hijos del conductor, pues desde su fallecimiento perdió contacto con ellos ya que se encuentran con su madre Ingrid Coronado, con quien ha tenido algunos roces.

La maestra de yoga afirmó durante una entrevista en el programa Venga la Alegría que, si Luciano y Paolo quisieran acercarse a ella en algún momento para platicar o convivir, estaría encantada de hacerlo.

“Amaría verlos, amaría estar en contacto con ellos porque ellos son como mis hijos también, sin descartar a su mamá, porque su mamá tiene su lugar [...] si el día de mañana ellos quieren llegar a abrazarme, platicar -yo estoy abierta-”, declaró.

De igual forma, argumentó que Del Solar no dejó a sus hijos desprotegidos como se llegó a decir cuando un programa de espectáculos reveló cómo había quedado la repartición de sus bienes en su testamento.

“Para Fer sus hijos eran lo más importante, tanto es así que los dejó super cubiertos de muchas cosas que no lo puedo decir y no quiero decir más, en su debido momento si es que es necesario mostraré algo en documentación. Prefiero hacerlo más que hablarlo”, expresó Ferro.

¿Habrá batalla legal entre Anna Ferro e Ingrid Coronado?

A raíz de unas declaraciones que hizo la exconductora de TV Azteca sobre una posible demanda contra la viuda de Fernando del Solar por un departamento ubicado en Morelos, Anna dijo que ella solo confiará en que las cosas se acomoden para el bien de todos.

“Yo confío plenamente en la ley, en lo que dejó Fer, en todo como está estructurado, cómo lo hizo, en mis abogados también, claro, tengo que confiar en ellos, confío plenamente en que todo se va a acomodar para bien de todos”, expresó Ferro, quien se casó con Fernando en marzo pasado.

También fue cuestionada por el hecho de que, a raíz de las declaraciones que ha hecho Ingrid Coronado con anterioridad, ella ha sido severamente criticada en redes sociales. Sobre el tema, pidió que pararan los ataques en su contra.

“Me ofendería o trataría de aclararlo si no supiera quién soy. Que no duele, que no lastima, ¡claro que sí! Soy ser humano, ¡ya basta de atacarme! Ya basta de estar haciéndonos tanto daño, y lo vuelvo a decir: no se compren historias que no son suyas, porque gracias a ese pasado que tuvo Fer con ella -Ingrid-, llegó a mí, ella es un pasado y yo soy un presente, yo soy su esposa y ella es la mamá de sus hijos”, puntualizó.