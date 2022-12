¿Anna Ferro estaría dispuesta a ‘hacer las paces’ con Ingrid Coronado por sus hijos? Esto dijo

A cinco meses de la muerte de Fernando del Solar, y después de que Ingrid Coronado señalara que el conductor dejó desprotegidos a sus hijos, su viuda Anna Ferro declaró que estaría dispuesta a llegar a un acuerdo para evitar una batalla legal.

En semanas pasadas, Coronado declaró que podría iniciar un proceso en contra de la maestra de yoga derivado de las propiedades de Fernando, situación por la que fue cuestionada Anna.

Ferro ofreció una entrevista al programa Sale el sol, donde dijo que a ella le gustaría que se arreglaran los asuntos antes de llevarlos a la vía legal, principalmente por el bienestar de sus hijos.

“La verdad es que creo que las que nos tenemos que poner de acuerdo somos nosotras y ya, después, con los abogados de nosotras. Creo que sería lo más sencillo, sobre todo se lo merecen nuestros hijos, creo que es lo más importante, más que nosotras, creo que se lo merecen nuestros hijos”, explicó.

Otro de los argumentos de la maestra de yoga para evitar su paso por los juzgados es el hecho de que el conductor de origen argentino ya no está para defenderse y refutar todo lo que se ha dicho sobre él; además, así se evitaría alargar el proceso.

“Si se da, estaría fenomenal porque también evitaríamos alargar todo este proceso que es mucho más doloroso para todos nosotros. Fer ya no está, él ya no está para defenderse, para decir qué no fue o que sí fue. Para mí los trapos sucios se lavan en casa”.

Además, mencionó que en ningún momento ha tratado de ser contactada por Ingrid Coronado, quien tendría su número de teléfono desde 2019.

Anna Ferro quiere volver a tener contacto con los hijos de Fernando del Solar

La maestra de yoga afirmó durante una entrevista en el programa Venga la Alegría que, si Luciano y Paolo quisieran acercarse a ella en algún momento para platicar o convivir, estaría encantada de hacerlo.

“Amaría verlos, amaría estar en contacto con ellos porque ellos son como mis hijos también, sin descartar a su mamá, porque su mamá tiene su lugar [...] si el día de mañana ellos quieren llegar a abrazarme, platicar -yo estoy abierta-”, declaró.