Charly López habla sobre relación de Ingrid Coronado y Fernando del Solar: ‘Mi ex no aguantaba’

Hace unas semanas, Ingrid Coronado dio una entrevista a Yordi Rosado en donde habló sobre el matrimonio que sostuvo con Charly López y algunos de los pleitos legales que actualmente tienen.

Sin embargo, el exGaribaldi ya reaccionó a lo dicho por Coronado; López asegura que mucho de lo que dijo la locutora no es verdad y solo lo hizo para hacerlo quedar mal a él y limpiar su imagen.

Charly ya había mencionado en ocasiones anteriores que no ha contado su versión de la historia porque Coronado es la madre de su hijo; no obstante, dijo sentirse dañado por las declaraciones que ha hecho la exconductora de Venga la Alegría.

Ingrid Coronado habló hace unas semanas sobre la época en la que estuvo casada con Charly López. (Foto: Instagram / @ingridcoronadomx / @charlylopezgar)

“En una historia de amigos, de parejas, de exparejas, de cualquier tipo de relación, siempre existen dos historias, dos partes; ella solo dice lo que le conviene y a su manera”, dijo López.

Además, no solo se refirió a lo que fue su matrimonio, también habló sobre la relación entre Ingrid y Fernando del Solar, de la cual conoce cosas ‘de primera mano’, pues el fallecido conferencista se las habría contado.

Charly López habla sobre cómo fue la relación de Ingrid Coronado y Fernando del Solar

De acuerdo con la versión de Charly, decidió reunirse con Del Solar en un restaurante cuando comenzó el proceso de divorcio de los conductores de Sexos en guerra para hablar sobre lo que Fernando, quien padecía linfoma de Hogdkin, estaba viviendo con Ingrid.

En aquel entonces, ambos dormían en cuartos separados y ‘Fer’ estaba siendo atendido por una enfermera, por lo que Ingrid mostraba poco interés al padecimiento de su todavía esposo.

Ingrid Coronado conoció a Fernando del Solar en el programa 'Sexos en guerra'. (Foto: Imdb).

“En el programa -de Yordi- contó que fue a un evento de trabajo cuando Fer estaba mal, pero no le dijo a Yordi que Del Solar tenía una enfermera; dormía en otro cuarto porque mi ex no aguantaba los sonidos del oxígeno, y esa vez cuando ella se iba a su evento, le dijo a la enfermera: ‘avíseme cuando el señor deje de respirar’. Así me lo contó Fer; él le pedía que no se fuera, y ella puso prioridades, ¡eso no se hace!”, dijo Charly en entrevista con TV Notas.

López, quien en aquel entonces había apoyado a Ingrid Coronado de los múltiples ataques y críticas que recibía, confesó haberse disculpado con él. “Le dije: ‘hermano, me metí en algo que no me corresponde, pero ella decía que tú no la defendiste cuando la atacaron’”.

“Él fue tajante y me dijo: ‘no lo hice porque todo lo que se dijo de ella tristemente era verdad. Cuando yo estuve mal, ella me corrió de la recámara, todo le molestaba, me insultaba, me trataba mal, por eso me fui de la casa, porque era hiriente. ¿Por qué la iba a defender si todo era cierto?’ Me dejó callado, no fue que Fer quisiera abandonar el hogar, era porque ya no podía con eso”, reveló el exGaribaldi.

Charly López opina sobre el testamento de Fernando del Solar

En la misma entrevista, Charly también opinó sobre el testamento de Fernando del Solar, mismo que habría sido leído en resumen durante una entrevista con Ingrid Coronado en Ventanenando, donde no dejó nada para la madre de sus hijos.

“Yo sé que Fer dejó un testamento bien fundamentado, que ya fue leído; sí le dejó todo a Anna, y si a mi ex la sacó, Fer sabrá por qué, ya la conocía lo suficiente”, finalizó.