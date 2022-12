Charly López envía mensaje a Ingrid Coronado: ‘Te perdono por todo el daño que me hiciste’

En los últimos días, Charly López ha salido a defenderse de los señalamientos que Ingrid Coronado hizo sobre su relación y la dinámica que él tuvo y tiene con Emiliano, el hijo que tienen en común, además de los pleitos legales que enfrentan.

De acuerdo con las versiones que ha dado Coronado, el conductor de televisión no se hacía cargo del cuidado de su hijo ya que trabajaba de noche, por lo cual la convivencia con su hijo se vio afectada. Sin embargo, el exGaribaldi se ha encargado de desmentir aquellas aseveraciones.

En una reciente entrevista, aseguró que perdonaba a la madre de su hijo por todas las cosas que ha dicho sobre él y que, dijo, lo han lastimado.

“Ingrid Coronado, te perdono”: Charly López

El actor sostuvo una entrevista recientemente con el programa Vivalavi, en donde quiso dejar las cosas claras y hablar por última vez del tema, pues asegura que las declaraciones de su exesposa lo han lastimado.

Sin embargo, también reconoció que él pudo haberle hecho mal con algunas de sus acciones, por lo que también ofrece disculpas. Y para rematar, le hace una recomendación a la autora del libro MujerÓN.

“Aquí se acaba esto, aquí queda en el programa, no vuelvo a tocar este tema. Ingrid Coronado, te perdono por todo el daño que me hiciste y espero que Fernando -del Solar- te perdone, y que la gente que haz dañado también te perdone; y que tú también te perdones y que trabajes en ti para ser una mejor persona, no en un libro”.

Charly López habla de la dinámica que tenía para cuidar a su hijo

A pesar de tener un trabajo que le consumía gran parte del tiempo, Charly López asegura que mientras estuvo casado con Ingrid, él cuidaba a su hijo cuatro veces a la semana.

“Yo lo cuidaba a Emiliano de lunes a jueves, yo los viernes me iba a trabajar. Llegaba no sé si temprano o tarde, pero siempre he sido un padre presente”, dijo en primera instancia.

También hizo mención de que hubo veces en las que no pudo pasar por su hijo a la escuela o hacer algunas cosas con él, pero fue por causas ajenas a él, no porque no quisiera convivir con él.

“Yo creo que sí pudieron algunas veces -pensar eso-, tal vez por quedarme dormido, no por ser mal padre, llegaba tarde o no llegaba por alguna situación. Pero no me voy hacer la blanca paloma. Papá presente siempre fui”, aseguró.

“Solo una vez no tuve para pagar”: Charly López

Entre los señalamientos que ha hecho Ingrid Coronado, explicó que su exesposo no pagaba las colegiaturas de la escuela de Emiliano, lo cual refutó; aunque sí admitió que hubo una vez en la que no hizo a tiempo dicho pago y tuvo que pedirle prestado a la locutora. Sin embargo, le pagó aquel dinero.

“Solamente una vez en pandemia no tuve para pagar -la colegiatura-. Le dije -a Emiliano- ‘Por favor, dile a tu mamá que en un mes y medio le pago’. Me dijo ‘¿por qué no tienes dinero?’ Yo no sabía que venía una pandemia, me agarró mal como a muchos. Al final se lo devolví y terminé pagándole el gasto de seguro médico”, que, de acuerdo con el también modelo, resulta más caro.