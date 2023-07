Empleados dicen que Anna Ferro trataba mal a Fernando del Solar; ‘Le gritaba muy feo’

A poco más de un año del fallecimiento del conductor argentino Fernando del Solar, continúa la polémica en torno a su muerte, sus propiedades, sus exparejas y sus últimos días luchando contra el cáncer.

En la misa por el primer aniversario luctuoso de Del Solar, su exmánager Aarón Olvera y su exempleada doméstica, de nombre Ángeles, aseguran que Anna Ferro, viuda del argentino, no lo trató bien y tampoco estuvo junto a él hasta el último día como ha dicho.

La señora Ángeles reveló que Ferro al principio tenía una buena relación con Fernando del Solar, pero después empezó a tener malos tratos y en un par de ocasiones expresó frente a ella que no lo soportaba por su enfermedad.

“De recién que llegué se veía que lo trataba bien, pero ya después decía ‘Ay, tener que soportarlo’. En dos ocasiones lo hizo, después ya no porque vio que yo platicaba con don Fer. A veces le gritaba muy feo”, comentó ante reporteros que asistieron a la misa.

Incluso Del Solar cambió su comportamiento con su familia durante su relación con la profesora de yoga y pilates italo-mexicana y se molestaba de que le dijeran que estaba con él por interés.

“Yo cuando llegué, él no era así, pero se volvió un poquito agresivo con su familia. Le decían que la señora Anna nada más buscaba dinero y él dijo que lo dejaran en paz. Desde ahí ya no se metieron con él”, manifestó la señora Ángeles.

Representante de Fernando del Solar acusa ausencia de Anna Ferro

Aarón Olvera afirma que solo él y Jorge Cordero, amigo cercano de Fernando del Solar, acompañaron al presentador de televisión en el hospital donde falleció el 30 de junio del 2022.

“La última vez que lo vimos nos pidió que lo lleváramos a un consultorio de dudosa procedencia, nos tomó de la mano y nos pidió que no lo dejáramos solo, que estuviéramos hasta el final con él”, contó el exmánager ante reporteros. “Anna Ferro no tuvo actividad proactiva con Fernando del Solar; el tiempo que estuvimos ahí, todo nos hicimos cargo nosotros, no la vimos ahí”, declaró.

Aunque dijo que no tomará postura a favor de Anna Ferro ni de Ingrid Coronado, Aarón Olvera comentó que “la verdad siempre sale” y “a la audiencia no la puedes engañar” y las propiedades del argentino deberían ser para sus hijos.

“Se está afectando un beneficio y que Fernando, con el fruto de su trabajo, tuvo un departamento con la señora Coronado y eso es para los niños. Siempre es en beneficio de los niños y eso nos lo pidió como amigo”, opinó.