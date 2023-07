Alan Estrada reacciona a comentarios contra Wendy Guevara: ‘Te cuesta cero pesos ser empático’

“Te cuesta cero pesos ser empático y llamarle a la persona por los pronombres que está pidiendo”, explicó Alan Estrada en un clip donde defendió un video en el que apoya a la influencer Wendy Guevara en el concurso La Casa de los Famosos México.

Alan Estrada es un actor y creador de contenido que se caracteriza por sus videos en los que viaja a distintas partes del mundo; es una de las personas que tuvo la oportunidad de ver los restos del Titanic con la compañía de OceanGate Expeditions.

Alan Estrada publica video sobre Wendy Guevara

A mediados de julio, Alan Estrada emprendió un viaje hacia Malta, en Europa, ahí hizo un clip donde menciona a la influecer Wendy Guevara, quien llegó a la fama en 2016 después de aparecer en un video llamado ‘Las Perdidas’ y se encuentra compitiendo por un premio de cuatro millones de pesos en La Casa de los Famosos México.

Wendy Guevara es una de las integrantes en 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Instagram / @soywendyguevaraoficial)

“Malta VIEEEEJAAAAA. ¡Te amamos Wendy Guevara y vas a ganar!”, escribió Alan Estrada el pasado 15 de julio en la descripción, en referencia a la frase de la influencer que se ha vuelto viral en redes sociales.

“Teatro, viejo”, “edificio, viejo”, “cabina telefónica, vieja”, “museo, viejo”, son algunos de los comentarios que hizo Alan Estrada en tono de broma sobre Malta.

Alan Estrada hizo un viaje a Malta. (Foto: Instagram / @alanxelmundo)

El youtuber finalizó su clip con un mensaje para la competidora de La Casa de los Famosos México: “Este es un video en honor a la Wendy, ‘Wendy carona, ya eres ganadora’. Vas a ganar, te amamos, te amamos”.

El viajero reveló que su video apoyando a Wendy Guevara ha recibido algunas críticas y comentarios transfóbicos por parte de algunos de sus seguidores e hizo otro clip en su cuenta de Twitter personal explicando el respeto que merecen todas las personas.

¿Qué dijo Alan Estrada sobre Wendy Guevara?

“He tenido que borrar varios comentarios de gente que vive como en el año 1700″, comentó Alan Estrada, pues algunos internautas dejaron mensajes de odio, por lo cual agregó que todas las personas merecen respeto y criticó a quienes no respetan los pronombres de los demás:

“Que una persona decida llamarle el masculino a una mujer trans, no solamente es sumamente irrespetuoso, sino que además deja ver la enorme cag*da de persona que es por negarse a hacerlo, aun sabiendo cuando esa persona sí se identifica y así quiere ser llamada”.

Alan Estrada criticó a sus seguidores transfóbicos. (Foto: Instagram / @alanxelmundo)

El creador de contenido puntualizó que las personas trans “no están pidiendo permiso para existir” y que solamente es una cuestión de respeto el que se refieran a ellas con los pronombres correctos:

“Independientemente, lo que tú opines al respecto, vale gorro. O sea, no importa lo que tú opines porque al final esa persona trans no te está pidiendo permiso para existir, no te está pidiendo autorización para ser feliz, no te está pidiendo nada más que respeto”.

Asimismo, el influencer hizo referencia a algunos de los comentarios de sus seguidores en el que aseguraban que se les estaban forzando una ideología: “antes de que vengan con sus cosas de que ‘nos están imponiendo’, no te imponen nada lo único que te imponen es el respeto. Respeta las decisiones que la gente ha tomado para ser más felices”.

Alan también explicó estos comentarios se consideran como transfóbicos por no respetar la identidad de ciertas personas y tomó como ejemplo el caso de las críticas que ha recibido Wendy Guevara:

“Si una persona como Wendy, que es una mujer trans, te pide ser llamada ser mujer, no te cuesta nada. Lo mismo para un hombre trans o cualquier persona trans. Así que cualquier individuo que se acerque a ti y te diga ‘oye estos sin mis pronombres’ hazle caso, no te cuesta nada”.