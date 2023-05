De Maribel Guardia a John Travolta: Hijos de famosos que murieron muy jóvenes

No importa la fama o el dinero que tengan, las celebridades no se salvan de las tragedias ni del duelo que significa perder a sus hijos. Tal como recientemente le pasó a la actriz Maribel Guardia tras la muerte de Julián Figueroa, diversas personalidades mexicanas y del extranjero han tenido que despedirse de sus familiares.

Las causas son diversas ya sea debido a alguna enfermedad o de forma inesperada. La lista es larga de quienes han tenido que verlos nacer para después tener que despedirse, tal vez antes de tiempo. Entre ellos se incluyen:

Sinead O’Connor

Eric Clapton

Lisa Marie Presley

Pierce Brosnan

Cristiano Ronaldo

Lidia Ávila (OV7)

Jacqueline Bracamontes.

La muerte de los hijos de los artistas

En México hay varios casos de quienes perdieron uno o más hijos, como el caso de Joan Sebastian, que vio morir al menos a 2 de ellos. Acá te contamos un poco más de la historia detrás.

Maribel Guardia/Joan Sebastian

El primogénito -y único hijo- de la actriz Maribel Guardia murió a principios de abril a los 27 años tras sufrir un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular, por lo que su familia lo encontró sin vida en el interior de su domicilio.

El también hijo de Joan Sebastian se une a Trigo Figueroa, quien el 27 de agosto de 2006 fue asesinado a la misma edad en Texas a las afueras del recinto donde ‘El Poeta del Pueblo’ ofreció un concierto.

La tragedia prosiguió para el cantautor cuatro años después cuando le dispararon a Juan Sebastián el 12 de junio de 2010 a los 32 años en un club nocturno de Cuernavaca, Morelos. Aparentemente habría tenido una discusión con un guardia de seguridad, aunque también se especuló un ajuste de cuentas del Cártel del Pacífico Sur.

Gloria Trevi

A un mes de su nacimiento en abril de 1999, Ana Dalay, hija de Gloria Trevi con Sergio Andrade tuvo muerte de cuna, aunque la cantante de ‘Pelo Suelto’ aseguró que no lo puede constatar ya que reveló que ni ella misma tiene la certeza.

“Me dijo que era muerte de cuna, que la había enterrado en un lugar cristiano, que me iba a llevar. Yo ya he hablado con esta persona, todo lo que me dijo fue algo que el señor (Andrade) le pidió que me dijera”, dijo en el programa Viajando con Chester.

Carmen Salinas

El primogénito de Carmen Salinas se desempeñó como pianista, compositor de telenovelas y hasta su arreglista antes de su muerte, en 1994, luego de un diagnóstico de cáncer de pulmón, enfermedad que le fue diagnosticada 6 meses antes.

Pedro Plascencia tuvo una serie de dolores crónicos, que incluso lo llevaron a pensar en el suicidio. Luego de un tratamiento de quimioterapia, perdió la vida a los 37 años.

Silvia Pinal

Viridiana Alatriste, hija de la primera actriz Silvia Pinal con el productor Gustavo Alatriste, sufrió un accidente automovilístico cuando tenía 19 años en octubre de 1982. Luego de caer a un barranco, no sobrevivió.

La también actriz salía de una fiesta de celebración del fin de temporada de Tartufo o el impostor, por lo que su carrera se truncó con una muerte instantánea.

John Travolta

Jett, el primero de los hijos de John Travolta con Kelly Preston, murió en 2009 a los 16 años luego de sufrir un episodio de convulsiones en medio de unas vacaciones por las Bahamas; estaba diagnosticado con autismo y síndrome de Kawasaki.

Tras el duro golpe el actor aseguró que pensó en retirarse. “Te extraño más de lo que las palabras pueden expresar”, escribió en el que hubiera sido su cumpleaños número 30.

Sylvester Stallone

Sage Stallone formó parte de créditos de películas como Creed o Rocky, pero dejó de respirar en julio de 2012 a los 36 años luego de pedirle a su empleada doméstica no entrar a su habitación.

La autopsia reveló que la causa fue un ataque al corazón a causa de una obstrucción en las arterias. “No hay mayor dolor que el de un padre que pierde a su hijo”, dijo Sylvester.

Keanu Reeves

El popular actor de Hollywood Keanu Reeves se enamoró de la actriz y asistente Jennifer Syme, quien en 1999 descubrió que estaba embarazada de una niña, a la que decidieron llamar Ava.

Sin embargo, la bebé nació de forma prematura y murió a las pocas horas. La pareja se separó y 18 meses después ella murió en un accidente en 2001. Reeves ha hablado del duelo en entrevista y aseguró que ha llegado a apreciar la vida tras sus pérdidas.