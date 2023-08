Mamá de Angus Cloud, actor de ‘Euphoria’, niega suicidio de su hijo: ‘Su último día fue alegre’

“Está muy claro que no tenía intención de irse de este mundo”, comentó Lisa Cloud, madre del fallecido Angus Cloud, en una publicación en la que habló sobre la muerte del actor.

El pasado 31 de julio, la familia de Angus Cloud confirmó a TMZ que el cuerpo del actor fue encontrado sin vida a sus 25 años: “Hoy hemos tenido que despedirnos de un ser humano increíble con el corazón encogido”. El intérprete fue reconocido por su rol como el personaje de Fezco en la serie de Euphoria.

A pesar de que no se dieron detalles sobre su muerte, de acuerdo con TMZ, el departamento de policía y bomberos de Oakland, Estados Unidos, recibió un llamado de urgencia de la madre del actor a medio día. Lisa Cloud reportó que se trataba de “una posible sobredosis”.

Falleció el actor Angus Cloud a sus 25 años. (Foto: Instagram / @anguscloud)

¿Qué pasó con Angus Cloud?

A pesar de que en redes sociales los fanáticos del actor y Euphoria especulaban que su muerte se trataba de un suicidio, el pasado 4 de agosto Lisa Cloud hizo una publicación en su cuenta de Facebook en el que lamentó el suceso y desmintió aquel rumor.

“Amigos, quiero que sepan que aprecio su amor por mi familia en estos momentos tan duros. También quiero que sepan que, aunque mi hijo estaba sumido en un profundo dolor por la prematura muerte de su padre a causa de un mesotelioma, su último día fue alegre”, escribió la madre de Angus Cloud.

Angus Cloud dejó pendientes algunos estrenos. (Foto: Instagram / @anguscloud)

En aquel comunicado, Lisa Cloud aseguró que, pese al duelo por la muerte de su padre, no tenía intenciones de quitarse su propia vida, incluso el intérprete tenía planes de mudarse al hogar en el que creció y apoyar a los miembros de su familia económicamente.

Lisa Cloud agregó que el último día con vida de Angus lo pasó en su hogar acomodando algunos elementos de su habitación y explicó como fue su última interacción:

“No tenía intención de acabar con su vida. Cuando nos dimos el abrazo de buenas noches, nos dijimos lo mucho que nos queríamos y me dijo que me vería por la mañana”.

¿De qué murió Angus Cloud?

Lisa Cloud no estaba segura de si el actor de Euphoria había ingerido algún tipo de sustancia durante su último día con vida. De acuerdo con Diomi Cordero, supuesto exagente de talentos de Angus, el intérprete tenía un problema de adicción a las drogas.

“No sé si se metió algo en el cuerpo después de eso. Solo sé que apoyó la cabeza en el escritorio donde estaba trabajando en un proyecto de arte, se quedó dormido y no se despertó. Puede que descubramos que sufrió una sobredosis accidental y trágica, pero está muy claro que no tenía intención de abandonar este mundo”.

Angus Cloud fue reconocido por su rol en 'Euphoria'. (Foto: Instagram / @anguscloud)

Aunque no se tiene conocimiento de las causas detrás de la muerte de Angus Cloud, su madre desmintió algunos de los rumores que han surgido detrás del suceso: “En las redes sociales se ha sugerido que su muerte fue intencionada. Quiero que sepan que no es así”.

El comunicado de Lisa Cloud finaliza con una petición hacia los seguidores de Angus para honrar su recuerdo:

“Para honrar su memoria, hagan que los actos de bondad al azar que formen parte de su vida diaria”.