Este fue el menú ‘pirata’ del Nodal Fest: ‘Hubiera pedido un pollo rostizado’, dice Pedro Sola

Christian Nodal celebró su cumpleaños con un menú preparado por un chef profesional. (Foto: Cuartoscuro/Freepik)

Christian Nodal celebró su cumpleaños junto a su esposa Ángela Aguilar, donde un chef profesional mexicano presentó un menú que constaba en platillos a base de pescados y mariscos, además de cortes de carne, con temática de piratas.

El exnovio de Cazzu cumplió 27 años el pasado 11 de enero y en su fiesta estuvieron algunos famosos cercanos a su familia, entre ellos Kunno, quien compartió fotos de la celebración.

Pero los detalles del menú de Nodal y Ángela Aguilar para celebrar el cumpleaños del cantante, los dio Pedro Sola en la emisión de Ventaneando de este lunes 12 de enero, quien mencionó que “tan fácil era comerse un pollo rostizado”.

El menú del cumpleaños de Nodal tenía platillos a base de carne y mariscos. (Foto: Captura)

¿Cómo fue el menú del cumpleaños de Nodal?

Pedrito Sola, conductor de Ventaneando, reveló que la comida que degustaron en la fiesta del intérprete de ‘Dime como quieres’ fue preparado por el chef Antonio Amavizca.

El experto en gastronomía es de origen sonorense y en sus redes sociales comparte algunos de sus proyectos culinarios, especialmente el de ser chef personal para eventos privados, así como compartir recetas preparadas por él.

Según lo mencionado en el programa, el menú que degustó Nodal tuvo diferentes platillos como pulpo zarandeado, cortes de carne y costillas de carne de cerdo.

Asimismo, la carta de opciones de comida para la celebración estuvo relacionada con una temática de piratas, la cual confirmaron Kunno y el chef Amavizca con historias temporales compartidas en sus respectivas cuentas de instagram.

De acuerdo con Pedro Sola, los platillos que comieron Nodal, Ángela Aguilar y los invitados a su cumpleaños fueron los siguientes:

Onigiri pirata : Relleno de queso chihuahua, carne asada empanizado y balado en salsa de queso.

: Relleno de queso chihuahua, carne asada empanizado y balado en salsa de queso. Crema con pimientos rojos, tocino crujiente y cebollín.

Tomahawk con ‘aguas negras ’: Corte de carne con reducción de aguachile negro, con limón, chiltepin y cilantro asado.

’: Corte de carne con reducción de aguachile negro, con limón, chiltepin y cilantro asado. Pavo o pollo asado con papas bravas : Salsa roja de chiltepín y paprika ahumada, carne rostizada con aceite de ajo, con papas asadas y salsa brava.

: Salsa roja de chiltepín y paprika ahumada, carne rostizada con aceite de ajo, con papas asadas y salsa brava. Pulpo zarandeado con algas marinas : Marisco aderezado con mayonesa con chiles rojos y ceniza de maíz con salsa ponzu.

: Marisco aderezado con mayonesa con chiles rojos y ceniza de maíz con salsa ponzu. Costillas de cerdo a la ‘marea roja’ : Piezas de carne de cerdo asadas con aguachile rojo y combinadas con ajo y orégano.

: Piezas de carne de cerdo asadas con aguachile rojo y combinadas con ajo y orégano. Yakimeshi 7 mareas: Arroz con pulpo, camarón, carne asada, tocino, con salsa spicy y de anguila vegana.

El experto en gastronomía publicó en sus cuentas de redes sociales algunas imágenes (en sus historias temporales) del proceso de preparación y de los platillos finales.

También reveló que el postre de la fiesta fue una Panna Cotta con nuez moscada, mermelada cítrica, vainilla y decorado con tinta de calamar.

Los platillos del cumpleaños de Nodal. (Foto: Captura)

¿Cómo fue el cumpleaños de Christian Nodal?

Gracias a Kunno sabemos que Pepe Aguilar y su hija Aneliz estuvieron presentes en la fiesta de cumpleaños de Nodal.

La celebración fue temática de piratas, donde lucieron algunos cofres con joyas falsas, réplicas de monedas de oro y cráneos en mesas de madera, así como los barriles clásicos vistos en las películas.

El Nodal Fest también tenía carteles pegados en las paredes con la imagen del cantante de regional mexicano con la leyenda “se busca”.