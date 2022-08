Del metrobús al Centro: Coldplay ‘retrata’ la CDMX en su nuevo video ‘Humankind’

La agrupación británica Coldplay conquistó hace unos meses el Foro Sol de la Ciudad de México cuando presentó una serie de conciertos como parte de su gira ‘Music Of The Spheres’ tras la cual le pidieron al público colaborar para la grabación de su sencillo ‘Humankind’.

El video –dirigido por Stevie Rae Gibbs y James Marcus Haney– se estrenó en la cuenta oficial de YouTube de los liderados por Chris Martin, que revelaron que estaba protagonizado por “los mejores fans en el mundo”.

“Nos preguntamos si podíamos pedirles un favor: amaríamos hacer un video en este momento con ustedes para enseñarle al mundo cómo el público de México es el mejor y cómo somos la banda más afortunada del mundo”, fue la petición que hizo entonces Martin.

Con las banderas nacionales presentes se les ve tocando ante miles de luces mientras su vocalista corre por la pasarela y canta entre sus fans mientras cierran con fuegos artificiales. En la producción, que comienza con el recorrido de un dron por la ciudad, se pueden ver el Monumento a la Revolución o la estación del Metrobús Insurgentes.

Gobierno de CDMX responde a Coldplay

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, agradeció a Coldplay por pensar en la capital para hacer la filmación y retuiteó una publicación del Metrobús, con el mensaje: “¡No puede ser, salimos en la portada!”.

Se acompaña de una imagen captada en el video, en donde sale la Glorieta de Insurgentes con el logo de la parada del medio de transporte.

Grupos que han grabado sus videos en México

Las calles aztecas han sido parte de los sencillos de diversos artistas extranjeros, por lo que Coldplay no será ni el primero ni el último en mostrar su afecto por la cultura mexicana. Fueron ellos mismos los que repitieron la receta, ya que también grabaron en el país en 2016 –mientras andaban en bicicleta por la colonia Roma– ‘A head full of dreams’.

En 1999 la boyband irlandesa Westlife eligió al Zócalo capitalino en el video del tema ‘Fool again’; la gran bandera quedó inmortalizada cuando sus integrantes dieron un paseo en un automóvil antes de trasladarse a las Torres de Satélite.

Ese mismo año fue el lanzamiento de ‘Out of control’, de The Chemical Brothers, protagonizado por Rosario Dawson y Michel Brown en Tepito.

The Killers mostraron en ‘When you were Young’ la cruz arriba de un cerro ubicado en Tlayacapan, Morelos. Los actores mexicanos Gustavo Sánchez Parra y Sonia Couoh fueron dirigidos Anthony Mandler.

Lugares característicos como la Torre Latinoamericana, el Palacio de Bellas Artes, el mercado Sonora o el metro son parte de ‘The Rover’, que Interpol grabó en 2018 con Gerardo Naranjo (Narcos).

La Ciudad de México fue el marco para que Diclosure musicalizara ‘Holding on’ ya que incluyo tomas aéras de la Estela de Luz y Paseo de la Reforma, además de tomas en el metro.

Empire of the Sun visitaron Xilita, en San Luis Potosí, para rodar ‘We are the people’ inspirados por la tradición del día de muertos, razón por la que recorrieron con cámaras algunas partes del jardín de Edward James.

Damon Albarn grabó con su tableta las imágenes de ‘Heavy seas of love’ de su primer disco solista que cuenta con pasajes en las trajineras en Xochimilco y la Ciudadela, además de tomas en otras ciudades alrededor del mundo.

Al que no le fue tan bien fue al DJ David Guetta ya que luego del estreno de ‘Play Hard’ fue cuestionado por la imagen errónea que da sobre la cultura mexicana luego de que mostrara cómo se vive una noche de fiesta.