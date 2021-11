‘Cómo te voy a olvidar’: Twenty One Pilots en el Corona Capital 2021

Twenty One Pilots durante el segundo día del festival Corona Capital 2021 en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez. (Edgar Negrete/Cuartoscuro)

“Te extrañamos, México”, escribió en su Twitter la agrupación estadounidense Twenty One Pilots, después de la presentación de rock, hip hop, electro (y hasta un poco de Los Ángeles Azules) con la que cerró el Corona Capital 2021.

Este fue el primer evento masivo en la Ciudad de México desde que comenzaron los cierres por la pandemia de COVID, en el 2020 fue cancelado como parte de las medidas para evitar contagios.

La primera noche del Corona Capital no se presentaron St. Vincent, Disclosure y The Kooks, lo cual decepcionó a miles de fans; sin embargo, en la última presentación del Corona Tweenty One Pilots se encargó de hacer un cierre inolvidable.

Arrancaron con Stressed out, también con éxitos como Chlorine, Ride y Heathens. Tocaron Bounce man con ukulele y cerraron con Trees, aunque hubo muchos momentos memorables.

“Cómo te voy a olvidar”, corearon los asistentes cuando Jesse Blum sorprendió con un solo de trompeta de la canción de Los Ángeles Azules, también tocó Bésame mucho.

Según cifras de los organizadores, en su primer día el Corona Capital reunió a 59 mil 500 personas y, pese a las cancelaciones, en la segunda jornada se registraron más: 62 mil asistentes.

Para poder ingresar se pidió al público un comprobante de vacunación o prueba negativa, además de las medidas usuales de medir la temperatura, cubrebocas y gel antibacterial.