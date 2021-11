¿Otra? Disclosure cancela su participación en el Corona Capital 2021

Uno de los festivales más esperados desde que inició la pandemia, el Corona Capital, se está llevando a cabo en estos momentos en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez; sin embargo, en los últimos días se han dado la cancelación de tres de las bandas que encabezarían esta edición del festival, aunque una de ellas en su lugar presentará un DJ set.

Ahora, llegó hace unos momentos la cuarta cancelación por parte de Disclosure, quienes tenían programada su participación este sábado en el Escenario Doritos en punto de las 20:50 horas.

¡Sí! A menos de una hora de su participación, el dúo informó a través de Twitter que no les iba a ser posible presentarse en el Corona Capital porque uno de ellos no se sentía bien del estómago.

Tweet de Disclosure

“Lamentamos mucho haber tenido que cancelar esta noche México. Estoy (no especifican quién de los dos) en la cama con oxígeno y tengo una infección de estómago bastante grave. Nada agradable. He intentado todo lo que puedo hacer para que suceda esta noche, pero estoy demasiado enfermo. ¡Amamos tanto a México, y esto apesta!” escribieron.

Las cancelaciones (hasta el momento) del Corona Capital

Con esta, es la cuarta cancelación que se da en vísperas del Corona Capital. La primera fue por parte de St. Vincent, quien el pasado 17 de noviembre informó con un comunicado a sus seguidores que no le iba a ser posible asistir al festival debido a que una persona de su equipo había dado positivo a COVID-19 y no quería poner en riesgo a nadie.

Tweet de St. Vincent

“A pesar del estricto cumplimiento de los protocolos de Covid, incluidas las vacunas y el requisito de cubrebocas en interiores, un miembro del equipo de St. Vincent dio positivo. Por precaución por la seguridad de la banda, el equipo y sobre todo los fans, St. Vincent cancelará su participación del 20 de noviembre en Corona Capital 2021. Fue muy difícil tomar esta decisión, pero es por la seguridad de todos los que participan y asisten al festival”, informó la cantante de indie.

La segunda cancelación en uno de los festivales masivos más esperados se anunció la noche del viernes. En la cuenta de Twitter del Corona Capital, se anunció que Luke Pritchard, vocalista de The Kooks, tenía que regresar urgentemente a Reino Unido.

En las cuentas del festival se anunció que el motivo era porque estaba a punto de convertirse en padre, un motivo que aunque molestó a algunos, también enterneció a otros: “Luke, vocalista de The Kooks, está a punto de ser papá y nos informan que va volando de regreso al quirófano para alcanzar a su esposa. El Corona Capital le desea todo lo mejor y, junto con el resto de los integrantes de The Kooks, lamentan no poder presentarse mañana”, se lee en lo escrito por Corona Capital.

Tweet del Corona Capital

La tercera fue hace a unas horas de la presentación de ‘!!!’ (Chk Chk Chk), quienes, por la misma razón que St. Vincent cancelaron su show en el Corona Capital (un caso positivo de COVID-19 en su equipo de trabajo). Sin embargo, dos de los integrantes llevarían un DJ set, por lo que no estaría tan perdida su participación.

Tweet del Corona Capital

La respuesta del Corona Capital

Debido a las múltiples quejas por parte de los asistentes al festival, quienes critican la organización y el que haya tantas cancelaciones a última hora, han emitido un comunicado en su cuenta de Twitter donde se muestran apenados por las cancelaciones, pues “asumimos los retos que la organización implica en medio de este regreso a la normalidad”, se lee en el texto.

Por ello, “aquellas personas que adquirieron BOLETOS INDIVIDUALES DEL SÁBADO para el Corona Capital (General, Comfort Pass o Citibanamex Plus) podrán acceder de manera gratuita al festival mañana domingo con el mismo boleto”, escribió la organización del festival.

Tweet del Corona Capital

Sin embargo, se siguen leyendo comentarios por parte de algunos usuarios donde expresan su molestia.

El Festival Corona Capital está llevando a cabo su edición número 11, y tras dos años de ausencia en la ciudad, hoy está retomando actividades y activando los eventos masivos no solo en la ciudad sino en el país; antes de estos, el Tecate Pa’l Norte y la Fórmula 1 albergaron una gran cantidad de personas en medio del ‘regreso a la normalidad’.