¡Uno más! The Kooks cancela su presentación en el Corona Capital 2021

La agrupación británica The Kooks no se presentará en el festival Corona Capital 2021 (Foto: @thekooksmusic)

La segunda cancelación en uno de los festivales masivos más esperados se anunció la noche del viernes. En la cuenta de Twitter del Corona Capital, se anunció que Luke Pritchard, vocalista de The Kooks, tenía que regresar urgentemente a Reino Unido.

En un breve comunicado, organizadores del festival explicaron a miles de seguidores que la agrupación británica no se presentaría en el show de este 20 de noviembre en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

De acuerdo al argumento emitido en redes sociales, Luke Pritchard viajó de regreso a su país para estar con su esposa en el nacimiento de su bebé.

“Luke, vocalista de The Kooks, está a punto de ser papá y nos informan que va volando de regreso al quirófano para alcanzar a su esposa. El Corona Capital le desea todo lo mejor y, junto con el resto de los integrantes de The Kooks, lamentan no poder presentarse mañana”, se lee en el tweet publicado por el festival.

Foto: Twitter @CoronaCapital

Al respecto, ni Luke ni el resto de los integrantes de The Kooks se han pronunciado o han lanzado alguna posible fecha de regreso, puesto que el pasado 16 de noviembre se presentaron en el Teatro Metropolitan.

Cabe destacar que este anuncio secundó la cancelación de la cantante St. Vincent quien anunció hace unos días que su presentación en el Corona Capital no se llevaría a cabo debido a un caso positivo de COVID-19 que se había presentado en uno de los integrantes de su staff.

La oriunda de Tulsa, Oklahoma, lamentó el anuncio, pero comentó en su mensaje a los fans que la decisión se había tomado para salvaguardar la integridad de los participantes y asistentes al festival.

“A pesar del estricto cumplimiento de los protocolos de COVID, incluidas las vacunas y el requisito de cubrebocas en interiores, un miembro del equipo de St. Vincent dio positivo. Por precaución por la seguridad de la banda, el equipo y sobre todo los fans, St. Vincent cancelará su participación del 20 de noviembre en Corona Capital 2021. Fue muy difícil tomar esta decisión, pero es por la seguridad de todos los que participan y asisten al festival”, publicó en su cuenta de Twitter.