‘No se va, no se va’: Grupo Frontera ‘corre’ a integrante sin dar explicación de su salida

Le queda un por ciento y lo usó para decir... que lo ‘corrieron’: Brian Ortega, exbajista de Grupo Frontera, informó en un comunicado que ya no es integrante de la agrupación de música regional mexicana.

La polémica surge porque el músico explicó que su salida no fue por voluntad propia, sino porque los demás así lo decidieron, pero sin notificarle con anticipación.

Brian Ortega se convirtió en integrante de Grupo Frontera a mediados de 2021 en sustitución de Carlos Zamora, miembro fundador de los intérpretes de ‘No se va’.

Brian Ortega era el bajista de Grupo Frontera. (Foto: Instagram @brian__frontera)

El bajista explicó que “hace unos días” supo de su salida de la banda de música regional mexicana, pero de forma inesperada.

“A mis fans, amigos y a todos los que me apoyaron en el camino, siento que es correcto aclarar algo. Hace poco me enteré de que ya no formo parte de Grupo Frontera, esta decisión no la tomé yo y no tuve voz en cómo se manejó y estoy seguro de que muchos de ustedes, al igual que yo, están sorprendidos”, escribió en el comunicado.

Sin embargo, en lugar de expresar su molestia por la nueva polémica de Grupo Frontera, el bajista agradeció la oportunidad de estar con ellos por más de 3 años y les deseó éxito en los proyectos a continuación.

“Aun así, no tengo más que agradecimiento por los años, la música y todos los momentos compartidos con mis compañeros de la banda y quiero agradecerles por estos últimos 3 años y medio, y por la oportunidad de ser parte de algo que creció inmensamente, algo que hoy se conoce como Grupo Frontera”.

Brian Ortega (último de izquierda a derecha) era bajista de Grupo Frontera. (Foto: Especial) (Especial)

Brian Ortega aseguró que no es el fin de su trayectoria artística porque actualmente está en pláticas para integrarse a otros proyectos de música: “Este no es el final para mí y está lejos de serlo, estoy emocionado por lo que viene y ya estoy en planes con gente increíble, las noticias se las comparto con tiempo”, finalizó el bajista.

Hasta el momento, ninguno de los integrantes de Grupo Frontera se pronunció al respecto del comunicado de Ortega, tampoco anunciaron al nuevo bajista.

Brian Ortega compartió un comunicado para anunciar su salida de Grupo Frontera . (Foto: Captura)

¿Quiénes son los integrantes de Grupo Frontera?

Grupo Frontera es una agrupación de música regional mexicana fundada en Texas, Estados Unidos.

Uno de sus primeros éxitos fue la canción ‘No se va’, cover del tema interpretado por la banda colombiana Morat.

Sus integrantes son Adelaido Solís, más conocido como ‘Payo’ en la voz, Julián Peña en las percusiones, Carlos Frontera en la batería, Alberto Acosta en la guitarra principal y Juan Javier Cantú.

Ellos se vieron envueltos en diferentes polémicas, una de las más recientes es porque presuntamente familiares de Grupo Frontera apoyaron a Donald Trump en su campaña presidencial, lo que los llevó a ser ‘cancelados’.

La banda compartió un comunicado en sus redes sociales oficiales donde se deslindaban del supuesto apoyo al actual presidente de Estados Unidos: "Queremos aclarar que en Grupo Frontera NO tenemos afiliación ni alianza con ningún partido político que esté en contra de los inmigrantes y comunidad latina“. Además, aseguraron siempre estar “del lado de su gente”.