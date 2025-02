Grupo Frontera lanza mensaje por Trump y causa pelea entre Emiliano y Leonardo Aguilar: ‘No seas ignorante’

‘Pelea, pelea, pelea’: Leonardo y Emiliano Aguilar, discutieron a consecuencia de una publicación realizada por Grupo Frontera en su cuenta de Instagram.

Los dos cantantes tienen una opinión distinta de la ‘cancelación’ de Grupo Frontera por un presunto apoyo a las políticas de Donald Trump.

Los hijos de Pepe Aguilar comentaron un video de los intérpretes de ‘El amor de su vida’ donde descartaron su apoyo a “cualquier partido político en contra de los migrantes”.

Emiliano es el hijo mayor de Pepe Aguilar. (Foto: Instagram@emiliano_aguilar.t/pepeaguilar_oficial)

¿Cómo fue la pelea de Leonardo y Emiliano Aguilar?

Leonardo Aguilar envió un mensaje a Grupo Frontera para mostrar su apoyo a los integrantes: “Ustedes denle señores, los fans seguimos con todo y seguiremos yendo a verlos y apoyarlos. Los demás son gente sin nada qué hacer, los reales sabemos quiénes son”,

Emiliano Aguilar contestó a este comentario con una crítica al grupo y etiquetó a su hermano: “Grupo ‘Frontera’, me los paso por los huevos, puro México”.

El hijo mayor de Pepe Aguilar compartió historias temporales en su Instagram luego de comentar el post: “Tú siempre has tenido todo, nunca te faltó la atención y el amor del público, esa es la diferencia entre tú y yo, sé lo que es estar abajo y sin un centavo en la bolsa, estuve en lugares que te cagas si estuvieras ahí, pero sé que es levantarme y que el público me ame de manera real, algo que tú no sabes carnal”.

Él defendió a los migrantes mexicanos que fueron deportados por las políticas de Donald Trump y se quejó de Leonardo por apoyar a un grupo que supuestamente está del lado del presidente de Estados Unidos y las deportaciones masivas.

“Yo no soy ningún santo, hice cosas malas en la vida, fui mamón, inmaduro e irresponsable, pero no están deportando gente como tú y yo, deportan personas trabajadoras, que llegan a casa cansados por su día de trabajo, abre los ojos, no seas ignorante”.

Emiliano Aguilar criticó a Leonardo por su apoyo a Grupo Frontera. (Foto: Instagram @emiliano_aguilar.t)

¿Qué dijo Grupo Frontera en el video donde pelearon Leonardo y Emiliano Aguilar?

Grupo Frontera descartó su apoyo a las políticas de Donald Trump, mensaje compartido en el video donde pelearon los hijos de Pepe Aguilar.

“Es el momento de aclarar muchas de las cosas que dicen de nosotros, somos migrantes y nuestros papás también lo son. Lo decimos directo, nosotros no apoyamos a ningún partido político en contra de la migración (...) son noticias falsas, no hablamos porque era demasiada información para procesar, pero lo hacemos porque ponen a nuestra raza en nuestra contra”.