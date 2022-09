Día Mundial de la Prevención del Suicidio: ¿Cómo ayudar a alguien con intenciones de quitarse la vida?

El Día Mundial de Prevención del Suicidio tiene lugar cada 10 septiembre con el fin de concientizar a la población sobre este problema de salud pública rodeado de tabúes y estigmas.

El suicidio ha sido calificado por especialistas de salud como la otra pandemia presente en el mundo. Cada año, más de 700 mil personas se quitan la vida tras numerosos intentos de suicidio, lo que equivale a una muerte cada 40 segundos, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En México las defunciones por esta causa han escalado. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) registró en 2021, 8 mil 447 fallecimientos por lesiones autoinflingidas, 500 más que en 2020 y mil 200 más que en 2019.

Aunque el mayor número de casos se concentra en hombres de 18 a 29 años, toda la población está en riesgo. El instituto alertó que el índice aumenta conforme las personas se acercan a los 80 años, además de que el número de casos en niños, niñas y adolescentes fue de mil 150 en 2020, casi el triple de los registrados por COVID-19 en el mismo año. En cuanto a las mujeres, son las que más intentos cometen a diferencia de los hombres.

“Más mujeres intentan suicidarse pero más hombres lo consuman, esto se debe a varias razones, una de ellas, es que los hombres utilizan métodos más letales”, explica la psicoanalista, miembro de la Sociedad Psicoanalítica de México, Adriana Ortíz.

Ante esta situación es que tanto organizaciones como especialistas han señalado la importancia de las acciones de prevención centradas en la difusión de información y en la concientización de la población sobre las enfermedades mentales.

“El que nosotros podamos detectar estos ‘focos rojos’ en algunos de nuestros familiares en nuestros amigos nos va a ayudar a prevenir que no se tome una decisión de la que generalmente no es consciente una persona que, en mi experiencia, no es que a veces quieran dejar de vivir sino es que quieren dejar de sufrir y al no encontrar muchas otras posibilidades y opciones toman esta decisión de manera impulsiva”, explica la especialista.

Señales de alarma de una persona que intenta cometer suicidio

Estos son algunos de los ‘focos rojos’ que ayudan a identificar si alguna persona tiene intenciones de quitarse la vida:

Detectar aspectos biológicos ya sea que la persona padezca algún trastorno mental o que algún miembro de su familia haya cometido suicidio con anterioridad.

ya sea que la persona padezca algún trastorno mental o que algún miembro de su familia haya cometido suicidio con anterioridad. Pierden el interés en actividades o situaciones que antes disfrutaban.

Se involucran en conductas o situaciones que implican un riesgo innecesario .

. Hablan del momento posterior a su muerte, suelen consultar a sus seres cercanos sobre si podrían hacerse cargo de sus pertenencias.

Se aíslan o evitan el contacto con amigos, familiares o personas de su entorno.

¿Cómo ayudar a alguien con intenciones de cometer suicidio?

Una vez identificadas los señales de alarma, las personas pueden ayudar de la siguiente manera a evitar los suicidios: