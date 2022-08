‘Los policías la asesinaron’: Familia de Abigail Hay Urrutia rechaza versión de suicidio

La familia de Flor Abigail Hay Urrutia ha rechazado la versión policial de que la joven se suicidara en una celda tras ser detenida el viernes 19 de agosto en Salina Cruz, Oaxaca.

“Solo quiero justicia, porque los policías de Salina Cruz mataron a golpes a mi hija y después la ahorcaron, pero ya estaba muerta, a mí me quisieron hacer creer que se ahorcó con sus calzones, pero no le creí”, apuntó José Luis Hay, padre de la joven de 30 años fallecida bajo custodia policial, en redes sociales.

También aseguró que la policía quiere hacer que él y la pareja de Flor Abigail se peleen: “quieren hacerme que me enfrente a la pareja de mi hija para echarle la culpa y que la policía se desligue de su culpabilidad, pero no, los policías la asesinaron”.

Abigail Hay Urrutia, de 30 años de edad, fue detenida el pasado viernes 19 de agosto, al parecer por petición de su pareja, y trasladada a la cárcel municipal. Fue hallada sin vida en una celda la madrugada del 20 de agosto. Su padre fue avisado sobre que Abigail supuestamente se había suicidado.

El padre de la víctima detalló que “el viernes, Abigail iba discutiendo con su pareja en un auto, fueron detenidos, a su pareja lo dejaron libre, pero a mi hija la llevaron a los separos de la policía municipal. Las preguntas que nos hacemos los familiares ¿es por qué a ella se la llevaron? ¿Y cuáles fueron los cargos? La pareja de mi hija, estuvo acompañándola en los separos. Le pidió una torta, al regresar escuchó ruido y desde ahí ya no supo de ella”.

A José Luis Hay no le dejaron ver el cuerpo, hasta que llegó a la morgue. El padre relató a través de las redes sociales que “el cuerpo de mi hija contaba con una herida profunda en el cuello, por lo que suponemos que esa herida no se la hizo con su ropa interior, como fue la versión que nos dieron los policías [...] Los policías la asesinaron, no creo que se haya suicidado como dicen ellos”, expuso.

José Luis Hay informó que el sepelio de su hija, que se realizaría el lunes 22 de agosto, fue pospuesto. La suspensión se debe a que “no hay resultados de la necropcia” para determinar las causas de la muerte de Flor Abigail.

“Hasta el momento no me han informado de nada, no hay personas detenidas, no ha entregado la necropsia correspondiente, solo sabemos que dejó dos hijos huérfanos”, añadió en un mensaje de redes sociales.

La colectiva ‘No es una, somos todas’ ha convocado a un plantón para este martes frente a la Fiscalía del Fuero Común de Salina Cruz, Oaxaca, para protestar por la muerte de Abigail Hay.

“No fue suicidio, fue feminicidio”

Casos como el de Abigail Hay Urrutia no son aislados.

Las fiscalías y procuradurías de justicia de México han insistido en catalogar algunos de los asesinatos violentos de mujeres como suicidios. Pasó con la abogada Digna Ochoa en noviembre de 2001, pasó con Yolanda Martínez en Nuevo León y pasó con Luz Raquel Padilla en julio de este 2022, en el caso más reciente de revictimización por parte de las autoridades. Esto pese a los antecedentes de amenazas y violencia que las mujeres vivían antes de sus muertes.

Todos estos casos revelan la falta de preparación en perspectiva de género de las autoridades encargadas de investigar e impartir justicia. El problema, sin embargo, no es que no existan tipificaciones de delitos como el feminicidio, o que hagan falta lineamientos.

El problema existe porque los servidores públicos son seres humanos con sesgos, como todas las personas, pese a que son autoridades. En los ministerios públicos se propician espacios donde hay misoginia, donde las autoridades menosprecian la violencia de género y las estadísticas, apuntó la abogada Leslie Jiménez, integrante de Impunidad Cero.

Con información de Óscar García y Emilia López.