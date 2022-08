Caso Abigail Hay Urrutia: Familia pausa sepelio por falta de autopsia que explique su muerte

OAXACA, Oax. - El padre de la Joven Flor Abigail Hay Urrutia, que falleció el sábado pasado en un celda de la policía municipal de Salina Cruz, Oaxaca, por causas aún sin definir, anunció que se pospuso el sepelio de su hija.

José Luis Hay explicó, mediante redes sociales, que el sepelio de su hija que se iba a realizar este lunes, pero fue pospuesto. La suspensión se debe a que “no hay resultado de la necropsia” que realizaron a su hija para saber las causas de su muerte.

“A través del presente comunico a amigos, familiares que no se va a llevar a cabo el sepelio de mi hija Abigail Hay Urrutia el día de hoy ya que las autoridades no me han informado absolutamente nada”, apuntó el padre en Facebook.

“Hasta el momento no me han informado de nada, no hay personas detenidas, no ha entregado la necropsia correspondiente, solo sabemos que dejó dos hijos huérfanos”, añadió en el mensaje. José Luis Hay ha dicho que la policía mató a su hija y ha rechazado la versión policial de que “ella se suicidó con su ropa interior”.

El domingo, familiares y amistades de la joven salieron a las calles de Salina Cruz para exigir justicia por la muerte de Abigail, y pidieron que se hagan las detenciones correspondientes

#Feminicidio el viernes 19 de agosto los Policias Municipales de #SalinaCruz #Oaxaca asesinaron a Abigail Urrutia. La detuvieron y encarcelaron, después dijeron que “se ahorcó con sus calzones” @PeimbertArturo exigimos claridad y justicia.@alejandromurat ¿no que todo en orden? pic.twitter.com/qwCEbz2ayd — •𝐄𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐑í𝐨𝐬 🎷 (@_ElenaRios) August 21, 2022

¿Qué le pasó a Abigail Hay Urrutia?

Abigail Hay Urrutia, de 30 años de edad, fue detenida el pasado 19 de agosto, al parecer por petición de su pareja, y trasladada a la cárcel municipal. Fue hallada sin vida en una celda la madrugada del 20 de agosto. Su padre fue avisado sobre que Abigail supuestamente se había suicidado.

El padre de la víctima detalló que “el viernes, Abigail iba discutiendo con su pareja en un auto, fueron detenidos, a su pareja lo dejaron libre, pero a mi hija la llevaron a los separos de la policía municipal. Las preguntas que nos hacemos los familiares ¿es por qué a ella se la llevaron? ¿Y cuáles fueron los cargos? La pareja de mi hija, estuvo acompañándola en los separos. Le pidió una torta, al regresar escuchó ruido y desde ahí ya no supo de ella”.

A través de un video difundido en redes sociales, se observa a Abigail aferrada con su cuerpo a las piernas de Keiver, su pareja y el padre del menor de sus hijos. Al parecer, la pareja había ido horas antes a la casa del papá de Abigail y habían estado discutiendo.

Una de las versiones señaló que en el video se escucha a Abigail decir “¡Soy la madre de tu hijo!” en varias ocasiones, por lo que su pareja sí se encontraba en el lugar, contó el papá de la joven.

A José Luis Hay no le dejaron ver el cuerpo, hasta que llegó a la morgue. El padre relató a través de las redes sociales que “el cuerpo de mi hija contaba con una herida profunda en el cuello, por lo que suponemos que esa herida no se la hizo con su ropa interior, como fue la versión que nos dieron los policías [...] Los policías la asesinaron, no creo que se haya suicidado como dicen ellos”, expuso.