Abigail Hay Urrutia: La muerte de una mujer en custodia policial indigna a México

El cadáver de una joven fue hallado la madrugada de este sábado 20 de agosto, en los separos de la policía municipal de Salina Cruz, en la región del Istmo de Oaxaca.

La joven de 30 años, identificada como Abigail Hay Urrutia, fue ingresada a los separos de la policía, la noche del pasado viernes. Sin embargo, 24 horas después le avisaron a su padre, José Luis Hay que la joven se había suicidado en la celda.

Al hombre no le dejaron ver el cuerpo, hasta que llegó a la morgue. José Luis relato a través de las redes sociales “el cuerpo de mi hija contaba con una herida profunda en el cuello, por lo que suponemos que esa herida no se la hizo con su ropa interior, como fue la versión que nos dieron los policía [...] Los policías la asesinaron, no creo que se haya suicidado como dicen ellos”, expuso.

Asimismo, el padre de la víctima detalló que “el viernes, Abigail iba discutiendo con su pareja en un auto, fueron detenidos, a su pareja lo dejaron libre, pero a mi hija la llevaron a los separos de la policía municipal. ”Las preguntas que nos hacemos los familiares ¿es por qué a ella se la llevaron? ¿Y cuáles fueron los cargos? La pareja de mi hija, estuvo acompañándola en los separos. Le pidió una torta, al regresar escucho ruido y desde ahí ya no supo de ella”.

Por su parte el ayuntamiento de Salina Cruz, solicitó al Joel Alberto Luis Velásquez, juez cívico calificador del municipio, que asista a una sesión de cabildo, para que explique detalladamente la situación en la detención de la joven Abigail que prevaleció la noche del viernes 19 de agosto y madrugada del 20 de agosto.

De igual manera, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó a través de un comunicado que realiza una investigación para saber las causas de la detención de la joven y su fallecimiento en los separos de la policía. La joven deja en la orfandad a dos niños y el misterio de que es lo que sucedió en la celda donde falleció.