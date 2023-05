Carla Morrison lanza ‘Todo fue por amor’ para una película y confiesa: ‘He hecho muchas locuras’

Cuando Carla Morrison fue invitada a formar parte del soundtrack de la película With this light, que retrata la vida de la activista Sor María Rosa Leggol, tuvo un recuerdo de su padre, quien al igual que quien ayudara a más de 80 mil niños con casas, escuela y trabajo, murió a causa de la pandemia causada por COVID-19.

En entrevista con El Financiero contó cómo fue el proceso de escritura de ‘Todo fue por amor’ tras la invitación el año pasado. Aunque al principio le dijeron que estaba pensada para los créditos, el resultado fue hecho en varias versiones tras convertirse en el tema principal.

“Fue muy espiritual. Curiosamente cuando la estaba escribiendo hasta sentí como si se me hubiera acercado y un poco hasta mi papá, porque también falleció de COVID-19. Es como si me hubieran hecho sentir o entender el amor maternal o paternal que le tienes a una persona y que yo no he experimentado de esa manera todavía”.

Luego de ver el filme como inspiración se sentó al piano y recordó a las mujeres, que generalmente tienen ese instinto. Aunque tenía miedo, aceptó el reto. “Usualmente mis canciones están inspiradas en experiencias personales y como que yo decía: ‘Ay Dios mío, cómo voy a escribir una canción si yo no soy mamá’”.

Contrario a lo que pensó, fue tan veloz que le entraron dudas, por lo que acudió a su esposo en busca de una opinión. “Yo soy rápida con mis canciones cuando compongo, pero esta fue literal como en 15 minutos. Fue algo fuerte”, añadió.

La cantante ha aprovechado al cine como plataforma para que el público acceda a sus composiciones, por lo que asegura que lo único que debe hacer es hacer bien su trabajo para que “conecte con las personas”.

Las locuras que Carla Morrison ha hecho por amor

Carla sabe que en el pasado se ha aventado por amor, primero al elegir a la música como profesión ya que asegura que este sentimiento la ha impulsado ante todos los sacrificios que ha significado.

“Yo vengo de una ciudad muy pequeñita donde no veía absolutamente a nadie que hiciera música”, argumentó quien asegura que al inicio le advirtieron sobre lo difícil que sería.

“Te quita tu vida personal, es una carrera muy celosa que te exige mucho, te pide mucha atención. Te pierdes cumpleaños, aniversarios, le quedas mal a la gente que quieres, pero lo he hecho por amor porque sé que hay alguien en el mundo que necesita escuchar la letra de mi canción, mi voz o mi presencia”.

A veces debe dejar de lado el cansancio para salir a girar pese a que intenta llevar una vida normal como cualquier ser humano. “Lo hago porque sé que es algo que me llama, que me pide; muchas veces he dicho ‘ya no voy a hacer canciones’, pero luego voy porque no puedo parar. Es algo que necesito”.

Más allá de eso, Morrison asegura que todos los días manifiesta amor propio. Quien se irá de gira por Estados Unidos en agosto habló de lo importante que es. “Al final del día cuando uno se cuida, se quiere, se levanta y lucha por sus sueños, buscas a tus familiares, ayuda para tu salud mental, ir a terapia. Cuando verdaderamente priorizas y vas por la vida a tu propio ritmo y a tu manera”.