‘Guardianes de la Galaxia′: ¿Cuántas escenas postcréditos tiene la nueva película de Marvel?

¿Listo para regresar al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM)? Los Guardianes de la Galaxia regresan para una tercera entrega de sus aventuras.

En 2014, se estrenó la primera cinta de estos personajes que resultó en la creación de un grupo de superhéroes liderado por Star-Lord (Chris Pratt) con miembros como Rocket Racoon (Bradley Copper), Gamora (Zoe Saldaña), entre otros.

En esta ocasión, Los Guardianes de la Galaxia regresan con una tercera película que marcará el fin de una era para el UCM. Esto se debe a que, de acuerdo con su director James Gunn, se trata la última película de varios de los personajes.

Para que estés preparado para ir al cine a despedirte de los héroes del espacio, te contamos algunos detalles sobre la cinta y el número de escenas postcréditos que puedes esperar.

¿Cuántas escenas postcréditos tiene Guardianes de la Galaxia Vol. 3?

La nueva película del equipo de Star-Lord toma lugar un par de años después de los eventos de Thor: Love and Thunder (2022) y del Guardians of the Galaxy Holiday Special (2022).

La historia retoma lo que sucedió con la nueva Gamora, personaje que murió durante los eventos de Avengers: Infinity War (2018) y regresó en forma de una versión de sí misma del pasado. Asimismo, la trama se centra en los orígenes del personaje de Bradley Copper.

'Guardianes de la Galaxia 3' hablará sobre los orígenes de uno de sus personajes. (Foto: Youtube / @marvel)

En esta ocasión, Los Guardianes de la Galaxia se enfrentarán al Alto Evolucionario, un villano interpretado por Chukwudi Iwuji que tiene el objetivo de destruir el universo para crear uno nuevo desde cero. Similar a lo que buscaba Thanos, interpretado por Josh Brolin.

De igual manera se introducirá a un nuevo personaje llamado Adam Warlock (Will Poulter) que aparecerá en futuras entregas de los Avengers.

Guardianes de la Galaxia Vol. 3 cuenta con dos escenas postcréditos, la primera aparece al terminar la cinta y la segunda se puede disfrutar después de ver el nombre del equipo de producción.

Zoe Saldaña regresa a 'Guardianes de la Galaxia'. (Foto: Youtube / @marvel)

¿Cuándo sale Guardianes de la Galaxia en México?

La tercera y última película de Guardianes de la Galaxia, que será la segunda entrega de la fase cinco del UCM, se estrenará el próximo 5 de mayo.

Aunque en México se puede disfrutar en algunos cines comerciales desde este 3 de mayo.