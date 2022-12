Flor Amargo explica qué es ser ‘no binarie’ usando su piano: ‘Yo decido cómo quiero mi sinfonía’

Flor Amargo ha recibido múltiples críticas por decir que es 'no binarie'. (Instagram/@floramargoo)

Hace unos días, Flor Amargo compartió en redes sociales un video en el que revela ser de género ‘no binarie’; explicó que no se identifica como hombre ni como mujer, situación por la que recibió múltiples críticas.

Sin embargo, y en un esfuerzo porque la sociedad entienda su mensaje y lo que significa para elle ser ‘no binarie’, compartió un video en donde, con su piano, explica a qué se refiere.

“Explico con un piano mi género trans es decir no binarie. Haz de tu vida una sonata de mil géneros”, escribió le pianiste, como se presentó en el clip; acto seguido, comenzó a mostrar la relación que encontraba entre un piano con lo trans y lo no binarie.

Flor Amargo explica qué es ser ‘no binarie’

“Tú naces o siendo una nota negra o siendo una nota blanca, en cuestión de órganos sexuales puedes tener pene, puedes tener vulva”, comienza Flor Amargo.

Tomando como punto de partida lo anterior, menciona que: “No porque te tocó tener una vulva solo vas a poder tocar un mismo ritmo”, para dar paso a su punto principal: uno como persona va construyendo qué es lo que quiere o necesita para su propia vida.

“Yo no nada mas soy cuerpo, yo puedo crear toda una sinfonía con notas negras y blancas. ¿Por qué quedarme con lo que me dicen que tengo que tocar en la vida? Hay notas blancas y negras, pero yo decido cómo quiero mi sinfonía, de qué género la quiero, cómo quiero que suene. Haz que tu vida suene como tú quieras, no como la sociedad...”, comparte.

Además, acepta que no cree en lo binario, pues considera que existe más allá del ser ‘hombre o mujer’. “Creo en hombre, mujer, no binarie, géneros, géneros, géneros, infinidad. Que no te defina lo de afuera, defínete tú, con tu alma, tus convicciones, tu ser, tus sentimientos”.

Flor Amargue, como se llama a sí al final del video, reitera que es “no binarie a mucha honra”, además de considerarse trans.