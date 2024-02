Premios BAFTA 2024: Lista completa con todos los ganadores

Oppenheimer ganó siete premios, incluyendo mejor película, dirección y actor, en la 77ª edición de los Premios de la Academia Británica de Cine (BAFTA) este domingo, con lo cual se consolidó como la favorita para los Oscar.

Los BAFTA son seguidos de cerca en busca de pistas sobre quién podría ganar en los Oscar 2024 el 10 de marzo.

Christopher Nolan, Emma Thomas y Charles Roven tras ganar los premios al mejor director y a la mejor película por Oppenheimer en la sala de prensa durante la entrega de los premios BAFTA de cine en el Royal Festival Hall de Londres. (Foto: EFE). (ANDY RAIN/EFE)

¿Qué pasó en los Bafta 2024 hoy?

La ceremonia de premiación fue presentada por la estrella de Doctor Who, David Tennant, quien llegó al escenario con un tartán escocés y una blusa de lentejuelas mientras cargaba a un perro llamado Bark Ruffalo.

Hubo personalidades que destacaron, como Christopher Nolan, Emma Stone, el príncipe William y Michael J. Fox.

Príncipe William reaparece sin Kate

El invitado de honor fue el príncipe William, en su papel de presidente de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión. Llegó sin su esposa, Kate, quien se recupera de una cirugía abdominal que le realizaron el mes pasado.

El príncipe Guillermo, Príncipe de Gales, asiste a la ceremonia de entrega de los Premios BAFTA 2024 en el Royal Festival Hall de Londres, Gran Bretaña, el 18 de febrero de 2024. (Foto: EFE).

Michael J. Fox entrega premio

La mejor película a Oppenheimer fue entregado este domingo por el legendario actor Michael J. Fox (Volver al futuro), el actor llegó al escenario en silla de ruedas.

Michael J. Fox y Tracy Pollan asisten a la ceremonia de entrega de los premios BAFTA 2024 EE Film Awards en el Royal Festival Hall de Londres. (Foto: EFE).

Oppenheimer arrasa en los Bafta

Pese sus 13 nominaciones y siete galardones, Oppenheimer no rompió el récord de nueve trofeos, establecido en 1971 por Butch Cassidy and the Sundance Kid (Dos hombres y un destino).

Christopher Nolan se llevó su primer BAFTA a la mejor dirección por Oppenheimer, el venerado cineasta (Origen, Interestelar) tiene doble nacionalidad: británica y estadounidense.

Cillian Murphy ganó el premio al mejor actor por interpretar al físico J. Robert Oppenheimer, el padre de la bomba atómica.

Murphy dijo que estaba agradecido por encarnar a un “personaje complejo que significa cosas diferentes para personas diferentes, ya que para algunos es un monstruo y, para otros, un héroe”.

“Gracias por empujarme siempre y exigirme la excelencia, porque eso es lo que tú consigues una y otra vez”, dijo el actor a Nolan.

Cerca de Oppenheimer, Poor Things (Pobres criaturas), terminó con cinco, entre los cuales destacó Emma Stone como nombrada mejor actriz por dar vida a la salvaje y enérgica Bella Baxter.

Bella's back! Emma Stone celebrates her 2nd BAFTA Award win for Leading Actress 🙌 #EEBAFTAs pic.twitter.com/dWT7SsegaS — BAFTA (@BAFTA) February 18, 2024

‘Barbie’, ‘Killers of the Flower Moon’ y ‘La sociedad de la nieve’ se van sin nada de los Bafta

La épica histórica Killers of the Flower Moon (en la cual trabajó el mexicano Rodrigo Prieto) tuvo nueve nominaciones a los premios cinematográficos, pero se fue a casa con las manos vacías, al igual que Barbie, la película más taquillera del año.

La directora de Barbie, Greta Gerwig, no obtuvo una nominación en el apartado de dirección ni para los BAFTA ni para los Oscar, en lo que fue considerado por muchos como un gran desaire.

La Academia Británica de Cine introdujo cambios para aumentar la diversidad de los premios en 2020, cuando ninguna mujer fue nominada a mejor dirección por séptimo año consecutivo y los 20 nominados en las categorías de actuación eran blancos. Sin embargo, Triet fue la única mujer entre los seis nominados a mejor dirección de este año.

La historia sobre el Holocausto The Zone of Interest (‘La zona de interés’), del británico Jonathan Glazer, arrebató hoy a La sociedad de la nieve, del cineasta español Juan Antonio Bayona, el galardón a mejor cinta en habla no inglesa, y ganó, además, otros dos reconocimientos a mejor película británica y mejor sonido.

Los ganadores del premio al diseño de producción por 'Poor Things' Shona Heath y James Price. (Foto: EFE).

Lista de ganadores de los Premios de la Academia Británica de Cine BAFTA 2024

Esta es la lista completa de los ganadores.