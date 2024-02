Usher revela que tendrá invitados en el medio tiempo del Super Bowl 2024: ‘Decidí incluir artistas’

Al cantante Usher le resultó difícil encajar tres décadas de una exitosa carrera musical en un espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, pero el ganador de múltiples premios Grammy decidió concentrarse en sus éxitos, momentos de su popular residencia en Las Vegas y posiblemente recurrir a su nuevo álbum.

“Definitivamente, ha sido un desafío exprimir 30 años en 13 minutos”, dijo Usher en un encuentro con medios el jueves a vísperas del Super Bowl del domingo, que se llevará a cabo en el Allegiant Stadium de Las Vegas, donde los 49ers de San Francisco se enfrentarán a los Chiefs de Kansas City.

Usher dijo que se ha preguntado: “¿Por cuáles canciones me conoce la gente, qué canciones han sido una celebración de todo el viaje?”.

Pero no dio pistas específicas del rumbo que tomó en ese proceso y cómo será su visión del espectáculo global.

Por primera vez en su carrera musical, Usher protagonizará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl este 11 de febrero. (Foto: Brian Friedman / Shutterstock.com | shutterstock | NFL)

¿Usher tendrá artistas invitados al medio tiempo del Super Bowl?

Tampoco dio nombres de quién podría unírsele en el escenario, aunque sí dejó varias pistas, y confirmó que no estará solo en el Allegiant Stadium. Como la mayoría de los artistas del Super Bowl, tendrá invitados y sugirió que serían personas con las que ha colaborado antes.

“Creo que me lo puse fácil cuando decidí incluir artistas en canciones que se convirtieron en éxitos. Eso me dio la mayor inspiración. Definitivamente, he pasado por muchas ideas de quién podría pasar este momento conmigo”.

“Sin embargo, eso no lo reduce, dadas todas las personas con las que ha colaborado, desde Beyoncé hasta Mónica, Nicki Minaj y Lil Jon”.

Usher fue uno de los invitados del Super Bowl, con el líder de Black Eyed Peas, will.i.am, en 2011. Previamente, dijo a The Associated Press que usaría como referente esa actuación para los trucos de su espectáculo del domingo.

Usher Usher participará en el medio tiempo del Super Bowl 2024. (Foto: Instagram / @usher)

Este jueves, Usher reveló que en esa ocasión tuvo un momento angustioso: “Mi mano quedó atrapada en un cable que me sostenía a 30 pies (9 metros) en el aire, y casi pierdo mi entrada”.

Aun así, se las arregló para lograrlo. Pero preferiría evitar ese tipo de percances.

¿Cómo va a ser el show de Usher en el Super Bowl LVIII?

Usher señaló que definitivamente quiere llevar el sabor de su ciudad de origen a su espectáculo. Su residencia en Las Vegas con 100 shows el año pasado fue un taller perfecto para ayudar a que eso sucediera.

“He podido traer una gran cantidad de Atlanta y el crisol que es, musical y culturalmente, a Las Vegas”, dijo. “No fue fácil, pero convertí Las Vegas en Atlanta. Tomé la V y le di la vuelta”.

Aunque podría tendrá dificultades para superar la revelación que hizo Rihanna, cuando eligió su actuación en el Super Bowl el año pasado para dejar saber al mundo que estaba embarazada de su segundo hijo.

Usher Usher se destaca por sus colaboraciones, la más reciente se relaciona con el k-pop. (Foto: Instagram / @usher)

Usher no hizo una conferencia de prensa tradicional, sino que tuvo una entrevista con Nadeska Alexis de Apple Music frente a una audiencia llena de reporteros que se transmitió en su plataforma y redes sociales.

Es una semana ajetreada para el astro, que lanzará su más reciente álbum el viernes y acaba de anunciar una gira por Norteamérica.