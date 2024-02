¿Dónde y cuándo ver el Super Bowl 2024 en vivo? Fecha, horario, transmisión en TV y streaming

¡Alista los supertazones del guacamole para ver el partido! Los Kansas City Chiefs defienden su campeonato ante los San Francisco 49ers, favoritos de cara al Super Bowl LVIII, revancha donde disputan de nuevo el trofeo Vince Lombardi.

Además de lo deportivo, esta temporada se ha caracterizado por el impacto mediático de Taylor Swift en los partidos, pues la estrella pop tiene una relación con Travis Kelce (ala cerrada de los Kansas City Chiefs), lo cual ha generado un impacto económico a la NFL y al equipo de 331.5 millones de dólares, según datos de Apex Marketing Group.

Taylor Swift besa al tight end de los Chiefs de Kansas City Travis Kelce después del partido de campeonato de la AFC. (Foto: AP)

¿Quién juega? Los equipos del Super Bowl LVIII van por la revancha

El pasado 28 de febrero, los ‘Niners’ se ganaron su pase para la final de la NFL cuando remontaron 17 puntos para vencer 34-31 a Detroit Lions en la final de la Conferencia Nacional, luego de que habían perdido dos años seguidos los duelos por el título.

Ese mismo día los Kansas City Chiefs saltaron al Super Bowl cuando vencieron 10-17 a los Baltimore Ravens en el encuentro por el título de la Conferencia Americana, fue la sexta final consecutiva para el equipo de Patrick Mahomes, quien tiene dos anillos de campeón.

El partido del Super Bowl 2024 es el 11 de febrero a las 5:30 p.m. (Hora Ciudad de México). Foto: X / @NFL.

Los ‘Niners’ van por una esperada revancha contra los Chiefs, luego de la derrota que sufrieron en el duelo por el título de la NFL ante Kansas City Chiefs en la temporada 2019: perdieron por 31-20 en Miami.

Solo ha habido ocho revanchas en los 57 partidos anteriores del Super Bowl y varios jugadores del primer duelo regresan:

De los 49ers: Nick Bosa, Deebo Samuel, George Kittle, Fred Warner, Dre Greenlaw, Arik Armstead, Kyle Juszczyk y Mitch Wishnowsky.

De los Chiefs: Mahomes, Travis Kelce, Chris Jones, Harrison Butker, Mecole Hardman, James Winchester, Nick Allegretti y Blake Bell.

Los Chiefs fueron designados para ser el equipo local en el Super Bowl LVIII, por lo que se ganaron el derecho a usar su jersey rojo, mientras que los San Francisco 49ers utilizarán su uniforme blanco de visitante.

Cabe destacar que en los 57 partidos anteriores por el título de la NFL el equipo que jugó de blanco se impuso en 37 ocasiones.

Fecha: ¿Cuándo es la final del Super Bowl 2024?

El Super Bowl LVIII es el domingo 11 de febrero en Las Vegas, Nevada, ciudad que también ha destacado en la Fórmula Uno con su Gran Premio.

El Super Bowl 2024 se jugará en el Allegiant Stadium, de Las Vegas este 11 de febrero. (Leonardo.AI)

Sede: ¿Dónde es el Super Bowl 2024?

El Super Bowl de este año es el Allegiant Stadium, estadio que se inauguró en julio del 2020 y tiene una capacidad para 65 mil aficionados.

Las entradas para asistir al Super Bowl 2024 se consolidaron como las más caras de la historia del evento, con un promedio de 9 mil 815 dólares por boleto, según el revendedor TickPick, es decir aproximadamente, 167 mil pesos mexicanos.

El estadio Allegiant es sede del Super Bowl LVIII de la Liga Nacional de Fútbol Americano en Las Vegas, Nevada. (Foto: EFE).

Horario: ¿A qué hora es el Super Bowl de Las Vegas?

El Super Bowl LVIII inicia a las 17:30 horas (tiempo central de CDMX). Previo al arranque del partido se realiza la ceremonia de apertura con el himno.

Reba McEntire cantará el himno de Estados Unidos.

El actor Daniel Durant interpretará el himno en lengua de señas estadounidense.

interpretará el himno en lengua de señas estadounidense. Post Malone canta ‘America the Beautiful’.

La modelo y bailarina Anjel Piñero interpretará en lengua de señas ‘America the Beautiful’.

interpretará en lengua de señas ‘America the Beautiful’. Andra Day cantará ‘Lift Every Voice and Sing’ en las actuaciones previas.

El actor y bailarín Shaheem Sánchez interpreta en lengua de señas ‘Lift Every Voice and Sing’.

Adam Blackstone, producirá y hará los arreglos para el himno nacional y ‘Lift Every Voice and Sing’.

Post Malone compartió el cartel con nuevos artistas en el Super Bowl. (Foto: Facebook / @Post Malone)

Transmisión: ¿Dónde ver el Super Bowl 2024 en México?

El Super Bowl LVIII se transmite en:

Televisión abierta: Canal 5 y Azteca 7.

Televisión por cable: ESPN y Fox Sports (comienza a partir de las 3:00 p.m., hora de México).

Streaming: Star+ transmite la señal de ESPN) o NFL Game Pass (la cual tiene un precio de 17 pesos).

El Super Bowl se puede ver en TV abierta, por cable y streaming. (Foto: X / @nflmx)

Artista del show de medio tiempo: ¿Quién canta en el ‘halftime’ del Super Bowl 2024?

“Yeah (yeah), okay (okay), Usher, Usher (Usher, Usher)”: en show de medio tiempo del Super Bowl veremos a la estrella del rhythm and blues (R&B).

Usher ha ganado el Grammy ocho veces, su canción insignia es ‘Yeah!’ (tema que lo proyectó a la fama).

El músico llega a esta edición con el reto de dar una actuación histórica, al igual que en otras ocasiones lo hicieron Michael Jackson, Madonna, Mick Jagger, Paul McCartney, Diana Ross, Aerosmith, U2, Beyoncé, Jennifer Lopez, Shakira o Rihanna, quien el año pasado reveló su embarazo durante el show.

Usher tiene 45 años, es un cantante nacido en Dallas, Texas que ha vendido más de 80 millones de discos, tiene ocho galardones en los American Music Awards y es el quinto más premiado en los Billboard Music Awards (con 18).

La compañía Roc Nation de Jay-Z y el productor galardonado con el Emmy, Jesse Collins, serán los coproductores ejecutivos del espectáculo de medio tiempo.

Por primera vez en su carrera musical, Usher dará el espectáculo principal de medio tiempo del Super Bowl este 11 de febrero. (Foto: Brian Friedman / Shutterstock.com | shutterstock | NFL)

Usher en el Super Bowl

Aunque es su primera vez como principal, no es la única ocasión que ha pisado el escenario del medio tiempo.

En el 2011, el músico actuó en el espectáculo del Super Bowl XLV como invitado del grupo estelar Black Eyed Peas, al lado de Slash, el guitarrista de Guns N’ Roses.

Con información de EFE, AP y Bloomberg.