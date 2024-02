Usher en el Super Bowl 2024: ¿Dónde y a qué hora ver el show de medio tiempo en vivo?

“Yeah, yeah, Usher, Usher”: El Super Bowl LVIII tiene más de un ‘platillo fuerte’ este 2024, pues además de la revancha de los San Francisco 49ers o el bicampeonato de los Kansas City Chiefs, el supertazón tiene la expectativa swiftie de la presencia de Taylor Swift y el show de medio tiempo con un ganador de 8 premios Grammy.

Durante esta fiesta deportiva con guacamole (el partido más importante de la NFL) el halftime se ha convertido en una de las principales atracciones cada año, para aficionados al futbol americano y también para quienes no los son.

Fecha y horario: ¿Cuándo y a qué hora es la final del Super Bowl 58?

Kansas City Chiefs va por la revancha contra San Francisco 49ers este 11 de febrero a las 17:30 horas (tiempo central de CDMX) en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, territorio de las apuestas, los casinos y el legado musical de Elvis Presley.

¿Quién va a cantar en el Super Bowl 2024?

Usher, estrella del rhythm and blues (R&B), es el artista principal para el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 58 en el Allegiant Stadium. La compañía Roc Nation de Jay-Z y el productor Jesse Collins son los coproductores ejecutivos del espectáculo.

El intérprete de ‘DJ Got Us Fallin’ in love’ tiene el reto de estar a la altura de otros shows como Michael Jackson, Madonna, Mick Jagger, Paul McCartney, Diana Ross, Aerosmith, U2, Beyoncé, Jennifer Lopez, Shakira.

El Super Bowl comenzó su historia en 1967, en sus primeros tres años el show de medio tiempo estuvo a cargo de bandas universitarias, pero en su cuarta edición (cuando Kansas City Chiefs ganó 23-7 a Minnesota Vikings) debutó un artista famoso: Carol Channing y desde ahí cada año es un reto a superar.

Artistas en el Super Bowl LVIII

Además del show de medio tiempo, hay varios artistas que estarán en las actuaciones previas al partido:

Reba McEntire: cantará el himno; el actor Daniel Durant lo hará en lengua de señas estadounidense.

lo hará en lengua de señas estadounidense. Post Malone canta ‘America the Beautiful’; la modelo y bailarina Anjel Piñero la interpretará en lengua de señas.

la interpretará en lengua de señas. Andra Day presenta ‘Lift Every Voice and Sing’; el actor y bailarín Shaheem Sánchez hace lo propio en lengua de señas.

Adam Blackstone, producirá y hará los arreglos para el himno nacional y ‘Lift Every Voice and Sing’.

Post Malone compartió el cartel con nuevos artistas en el Super Bowl. (Foto: Facebook / @Post Malone)

Transmisión: ¿Dónde ver el show de ‘halftime’ del Super Bowl 2024 en México?

El medio tiempo se puede ver en cualquiera de las transmisiones del Super Bowl LVIII, el cual se emite en televisión o streaming y varias inician desde las 3:00 p.m. (hora de México), aunque el partido es hasta las 5:30 p.m.

TV abierta: Canal 5 y Azteca 7.

TV por cable: ESPN y Fox Sports.

Streaming: Star+ (transmite la señal de ESPN) o NFL Game Pass (cuesta 17 pesos).

El Super Bowl se puede ver en TV abierta, por cable y streaming. (Foto: X / @nflmx)

¿Cuánto dura y a qué hora empieza el medio tiempo del Super Bowl 58?

El Super Bowl dura poco más de 3 horas y si bien un medio tiempo de futbol americano dura 15 minutos usualmente, en el caso del Super Bowl se extiende a 30 minutos para el desarrollo del espectáculo musical.

El show inicia después de los dos primeros cuartos del partido, los cuales pueden alargarse un poco más, si bien no hay una hora específica, es posible que se transmita alrededor de las 7:00 p.m. en México.

Por primera vez en su carrera musical, Usher dará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl este 11 de febrero. (Foto: Brian Friedman / Shutterstock.com | shutterstock | NFL)

¿Quién es Usher, cantante del medio tiempo?

Usher Terrence Raymond IV nació en Dallas, Texas, tiene 45 años y comenzó a cantar a los 14, en la iglesia de su ciudad natal.

Él debutó como cantante con ‘Call Me a Mack’, aunque su canción insignia es ‘Yeah!’, del álbum Confessions, la cual lo catapultó a la fama en 2004.

“Este álbum es uno de los más personales que he hecho... me permitió estar más cerca de mis fans y decir historias de cosas que he vivido en mi vida”, aseguró el músico a TMF hace tiempo.

Ha vendido más de 80 millones de discos.

Tiene 9 sencillos número colocados en el número uno.

Ha ganado 8 estatuillas de American Music Awards

Es el quinto más premiado en los Billboard Music Awards: tiene 18.

Usher en el espectáculo del Super Bowl 2011

El intérprete de ‘My Boo’ ya había estado en los escenarios del halftime en 2011, durante el Super Bowl XLV, como invitado de Black Eyed Peas, banda estelar que también tuvo como invitado a Slash, el guitarrista de Guns N’ Roses.

Canciones más famosas de Usher

Usher ha colaborado con artistas como Pitbill Shakira, Jay Z, will.i.am y Justin Bieber. Estos son algunos de sus temas más famosos:

‘Yeah!’

‘DJ Got Us Fallin’ in love’

‘U Got It Bad’

‘Confessions, Pt. II’

‘Climax’

‘My Boo’

‘OMG’

‘Somebody To Love’ (con Justin Bieber)

‘My way’

¿Cuál ha sido el mejor show de medio tiempo del Super Bowl?

En 2023, Rihanna reveló su embarazo durante su show de medio tiempo y captó alrededor de 118.7 millones de visualizaciones en televisión, por encima de la presentación de Katy Perry en la edición XLIX del 2015, la cual tuvo 118.5 millones de vistas.

Sin embargo, los críticos musicales de la revista Billboard dicen que la mejor actuación ha sido la de Prince en el Super Bowl XLI realizado en el 2007, el cual comenzó con un tributo a Queen (‘We Will Rock You’) y luego, mientras cantaba ‘Purple Rain’ comenzó a llover en el Dolphin Stadium de Miami, Florida.