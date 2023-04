Spotify o Apple Music: ¿Cuál plataforma consume más datos móviles a tu plan de internet?

Spotify vs. Apple Music: ¿Cuál gasta más datos? (Bloomberg)

Si bien las plataformas de streaming permiten descargar música para escucharla sin conexión a internet mientras estás fuera de casa o sin wifi, es posible que quieras reproducir alguna canción o podcast que te vino a la cabeza y necesites de tus datos móviles, pero, ¿cuánto consumirá de tu plan?

Las plataformas de streaming de música, desde su aparición, permiten encontrar millones de discos en alta calidad para los clientes que pagan una membresía; sin embargo, la reproducción de canciones, videos y otros materiales podrían dejarte sin conexión a internet, ya que su consumo por minuto y hora influye en tu plan de datos móviles, más si lo utilizas de tal forma durante horas.

De acuerdo con Bloomberg, Spotify es la plataforma de reproducción de música más grande del mercado y Apple Music es su principal competidora en Estados Unidos, y el hecho de que ambos servicios estén en la Play Store de Android y App Store de Apple hace que los consumidores puedan contratar la que sea de su agrado, sobre todo tomando en cuenta que para México el precio de la mensualidad es el mismo: 115 pesos.

Por ello, el consumo de datos podría ser el que te ayude a decidir cuál plataforma usar.

¿Cuántos datos móviles gasta Spotify?

Whistle Out, portal dedicado a comparar plataformas de streaming, recopiló el consumo de datos de Spotify por canción y por tiempo de reproducción y este fue el resultado:

Consumo por canción (3 minutos):

Calidad normal: 2 Megabytes (MB)

Calidad alta: 3.5 MB.

Calidad extrema: 7.5 MB.

Consumo de MB por hora

Calidad normal: 40 MB.

Calidad alta: 70 MB.

Calidad extrema: 150 MB.

Lo anterior quiere decir que si tienes un paquete de 1 Gigabyte (GB) a la semana, es decir, mil MB, y escuchas apróximadamente una hora de música en calidad extrema, tus datos móviles no rendirían para otras actividades, ya que en siete días sobrepasarás su capacidad.

El portal Whistle Out señala que los planes recomendados, según la calidad de música que utilices y el tiempo que escuches música en Spotify, son:

Media hora al día: 500 MB en calidad normal y 2.2 GB en calidad extrema .

. Una hora al día: 1.2 GB en calidad normal y 4.5 GB en calidad extrema .

. Dos horas al día: 2.4 GB en calidad normal y 9 GB en calidad extrema.

¿Cuántos datos móviles gasta Apple Music?

La plataforma de Apple se caracteriza por ofrecer una calidad de audio mayor que la de Spotify, así como la implementación de sonido en Dolby Atmos si utilizas audífonos o bocinas de Apple y productos compatibles; sin embargo, el uso de datos móviles supera al de la empresa líder en el consumo de música.

Make Us Of, portal especializado en tecnología, señala que el consumo de datos móviles por una canción de tres minutos en Apple Music es:

Calidad High Efficiency: 1.5 MB .

. Alta Calidad: 6 MB.

Lossless (que proporciona el aislamiento de audio para una mejor experiencia sonora): 36 MB.

Hi-Res Lossless: 145 MB.

Con información de Bloomberg, Whistle Out y Make Us Of.