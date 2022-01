Hermano de Jenni Rivera se defiende de los señalamientos de Lupillo y ‘Chiquis’

En medio de la polémica que enfrenta la familia Rivera, Juan Rivera, hermano de la fallecida Diva de la Banda, rompió el silencio sobre las recientes acusaciones que hicieron en su contra ‘Chiquis’ y Lupillo Rivera, quienes lo señalaron de haber robado dinero durante la administración de las empresas por parte de Rosie Rivera.

En conferencia de prensa el cantante negó los hechos y argumentó que no pidió una indemnización de 300 mil dólares como se hizo pensar. Además, reiteró que solo demolía y remodelaba las boutiques de Jenni Rivera Fashion, por lo que aseguró que no tenía mucha más injerencia sobre la compañía.

“Es más que obvio que de alguna manera les fallé y les pido perdón. No soy perfecto y tampoco lo seré, pero tampoco soy un ratero, no soy un aprovechado. Eso no me pertenece a mí, a Rosie, a mi mamá o mi papá. Eso es de ellos”, expresó por medio de las cámaras de Hoy.

De igual manera, le pidió a Lupillo comprobar las declaraciones sobre que le había pagado a una mujer para abortar con fechas exactas. “He sido alcohólico, he consumido drogas, he estado en la cárcel, he vendido droga, una que otra vez le pedí a mi mujer, eso le acepto. El que me venga a achacar que yo le pagué a mujeres para abortar implica muchas cosas. No he conocido a ninguna persona que mate a su bebé o aborte por dinero. Si eso es cierto lo invito, con fechas, por favor compruébalo”.

Recientemente, el intérprete de El pelotero aseguró mediante un video en sus redes sociales que cuando se hace un trabajo y no se tiene nada que esconder los papeles se muestran de inmediato. “No tienes que andar esperando ‘vamos a hacer esto, vamos a platicar’. Pero si yo me enojo, quiere decir que hay un problema y no debe existir eso, cuentas claras, amistades largas, así de fácil”.

Por otra parte también aseguró que fue por medio de su hija que se enteró que la familia de su hermano supuestamente recibía cheques de la empresa de Jenni. Otra de las hijas de Jenni y hermana de ‘Chiquis’, Jenicka Lopez también denunció a su tío a través de su cuenta de Twitter, en la cual dejó claro que no mentiría en un tema tan delicado.

“Solo para que sepan, si algo le ocurre a mi familia o a mí, mi hermana y nosotros acabamos de ser amenazados por Brenda y Juan Rivera esta noche”, escribió.