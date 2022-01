‘Chiquis’ Rivera señala robo a empresas de Jenni durante la gestión de su tía

La familia de la fallecida cantante Jenni Rivera está en medio de la polémica luego de que Chiquis Rivera acusara a su tía Rosie de ocultar el robo de 80 mil dólares a las empresas de la Diva de la Banda, las cuales administraba hasta hace poco.

Con un sentimiento que calificó de coraje, Chiquis hizo una transmisión en vivo por medio de sus redes sociales un día después del comunicado de su tía, en donde anunciaba el fin de su cargo en las empresas Jenni Rivera Enterprises (JRE) y Jenni Rivera Fashion, que quedará en manos de Jacqie Rivera, luego de la petición de la contabilidad.

“Es algo que nos pertenece. Yo no soy parte del testamento, pero sí soy hija. Johnny (su hermano) quiso por muchos años hacerlo y yo le decía que no porque yo no quería causar un problema. Nunca quise que se hiciera público, pero Rosie tenía una responsabilidad de dar una contabilidad anualmente como albacea. Eso es legal, nunca se nos dio. Los niños nunca preguntaron nada, ellos confiaron. Llegó un punto cuando Jhonny cumplió los veinte años me dijo que lo ayudara y lo hice”, apuntó.

Chiquis aseguró que le duele que su familia esté metida en un circo mediático y que la avergüenza, pero dijo que rompió el silencio para hablar por sus hermanos, quienes junto a ella nunca tuvieron intenciones de quedarse con todo el dinero o el poder del trabajo de su madre y solamente querían responder sus preguntas en cuanto al monto de la herencia.

“Me acabo de dar cuenta que hace un par de años alguien estaba robando de Jenni Rivera Fashion, alguien muy cercano a Rosie, y ella lo sabía”, confió. Al mismo tiempo detalló que fue su tía quien terminó pagando los 80 mil dólares y que pidió una suma de 165 mil dólares para retirarse, lo que se le hizo de mal gusto.

“Quizá Rosie no es una ratera, quizá no robó, pero no fue honesta y no le dijo a mis hermanos lo que había pasado, porque ellos son los de la herencia”, señaló. Es por eso que considera que no le debe una disculpa. “Los números estuvieron un poco raros. Duraron 192 días para entregarnos la contabilidad. Duraron meses y meses para darnos algo que ¿si todo estaba bien porque iba a durar tanto tiempo? Se nos entregó y sí, al principio hubo unos números que no cuadraban”.