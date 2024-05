Verónica Toussaint: Las dos versiones sobre su salida de ‘¡Qué importa!’ y el conflicto con Sofía Rivera

La noticia de la muerte de Verónica Toussaint impactó a varias personalidades del medio del entretenimiento, quienes compartieron con ella en foros de televisión y cine a lo largo de su trayectoria. Compañeros y amigos como Poncho Herrera, Marta Guzmán, Mariana H, Edgar Vivar mostraron su pesar por la pérdida en redes sociales.

También lo hizo la conductora Sofía Rivera Torres, con quien trabajó en el programa ¡Qué importa!, en donde Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal ‘El Estaca’ son estelares. Pero los usuarios de redes sociales le recriminaron la publicación por un supuesto conflicto que tuvieron mientras trabajaron juntas.

¿Por qué se fue Verónica Toussaint del programa ‘¡Qué importa!’?

Tras su salida del programa ¡Qué importa! en 2020, se especuló sobre los motivos y uno de los rumores apuntó a la mala relación entre ambas. Verónica Toussaint dio su versión en El minuto que cambió mi destino: “Dejé de hacer los sketches que a mí me gustaban, y entonces lo que yo ya hacía en el programa no me gustaba”.

Agregó que le parecía “injusto” que usaron como argumento un “problema de mujeres” para justificar su salida, cuando ella lo decidió por crecimiento personal luego de cuatro años en ese programa. Además, en otras entrevistas resaltó que estaba muy agradecida con todos sus compañeros y que se fue sin conflictos.

En una entrevista, Verónica Toussaint dijo que se fue del programa 'Qué importa' porque buscaba crecimiento profesional. (Foto: Instagram / @verotouss).

¿Qué dijo Sofía Rivera sobre la salida de Verónica Toussaint?

Sin embargo, hace un par de años, Sofía Rivera habló en Pinky Promise sobre una situación que vivió en “un programa de televisión con una conductora” sin especificar nombres: “Llegué a un programa y yo creo que ella sintió que su espacio había sido invadido, también se llevaba muy bien con el resto del equipo y empezó a tomar ciertas actitudes hacía mí que pusieron a la defensiva al resto del equipo”.

Rivera Torres dijo que hizo todo lo posible para evitar que esas diferencias crecieran e incluso le traía regalos de sus viajes a dicha conductora: “Traté de hacer lo que se me ocurrió para ganármela, invitarla a mi cumpleaños, la invité a cenar un día y le dije que quería armar un proyecto juntas”.

De acuerdo con sus comentarios, la fricción entre ambas comenzó a ser visible: “Hasta que de plano esta otra persona dijo: ‘ya no quiero estar en el programa’”. Sofía aseguró que “la gota que derramó el vaso” fue que la otra conductora comenzó a compartir un hashtag para pedir su salida del programa, situación que la llevó a enfrentarla.

Incluso contó que cuando su entonces compañera se despidió oficialmente de la emisión, ella prefirió no presentarse ese día: “Obvio eso no pasó desapercibido (para el público) y yo fui la perra que no estuvo, la grosera, porque esa persona tenía más antigüedad en el programa”.

Rivera cerró su anécdota diciendo: “La admiro un ching..., me parece fregonsísima, a pesar de cómo pasó todo”. Aunque no dijo el nombre, resaltó: “Estoy segura de que la gente va a captar”.

¿Quién era Verónica Toussaint?

La actriz mexicana Verónica Toussaint fue parte de diferentes programas de televisión y radio, así como reality shows, entre ellos destacan:

¡Qué importa!

¡Qué chulada!

Divina Comida

¿Quién dijo yo?

La corneta

En entrevistas, Verónica contó que llegó a trabajar en radio gracias a que conoció a Eduardo Videgaray como invitado en Miembros al Aire y él la integró a La Corneta, donde trabajó por casi una década. De ahí surgió el proyecto de ¡Qué importa!, emisión de la que salió en 2020 por las razones que ella mencionó y entre los rumores por una mala relación con Sofía Rivera.

Toussaint también fue exitosa en cine y series de televisión, como actriz y actriz de doblaje, aquí algunas de sus producciones:

Conejo en la luna

Amor extremo

Trece miedos

El sexo y otras perversiones

Capadocia

Hermanos y detectives

Kung Fu Panda 4

Un amigo abominable

DC: Liga de supermascotas

Además, Verónica Toussaint ganó un premio Ariel en 2018 en la categoría Mejor Coactuación Femenina gracias a su participación en la película Oso Polar.