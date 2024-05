Muerte de Verónica Toussaint: Famosos y amigos se despidieron de ella; ‘Gracias por luchar’

La muerte de Verónica Toussaint, ocurrida el pasado 16 de mayo, causó sorpresa entre sus miles de seguidores, pues la actriz y conductora seguía activa en sus redes sociales todavía un día antes de su fallecimiento, ocurrido a los 48 años.

Y fue a través de las mismas redes sociales donde varios de sus amigos y compañeros del medio expresaron sus condolencias por la partida de la exconductora de ¡Qué Chulada!, mismo programa en el que habló varias veces sobre su lucha contra el cáncer de mama que le detectaron en 2021.

¿Quiénes se despidieron de Verónica Toussaint?

Entre los miles de mensajes que inundaron redes sociales para lamentar el fallecimiento de la presentadora y actriz, están los de entrañables amigos que tuvo, como Chumel Torres y Daniel Sosa.

Sin embargo, también hubo figuras como Sofía Rivera Torres, con quien se habría peleado cuando formó parte del programa ¡Qué Importa!, que le dedicaron mensajes e, inevitablemente, recibieron críticas.

Verónica Toussaint falleció a los 48 años después de padecer cáncer de mama. (Foto: Especial El Financiero)

Chumel Torres

El comunicador Chumel Torres fue uno de los primeros en pronunciarse después de que se informara sobre el fallecimiento de Verónica Toussaint, pues eran grandes amigos.

“Para qué te digo que te voy a recordar siempre, si siempre te dije que eras inolvidable. Gracias por quedarte tanto como pudiste. Gracias por luchar. Gracias por quererme tanto. Gracias por permitirme quererte más”, inicia el breve mensaje de Chumel.

Acompañado de varias fotos en las que aparecen juntos, Torres dijo que no le podía dar ‘el último adiós’, y dio sus razones.

“No me puedo despedir de ti porque la gente como tú es eterna. Duerme, mi niña. Yo aquí te guardo los abrazos para cuando me toque subir a dártelos”, agregó el comunicador en su mensaje.

Publicación de Chumel Torres en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

Daniel Sosa

Otro gran amigo de Vero Toussaint es el comediante Daniel Sosa, quien subió una serie de fotos en las que aparece con ella para ‘despedirse’. “No hay palabras para agradecer la alegría que generabas. Para agradecerte el amor que tenías para dar, que era interminable”.

“Seguro querías que te dedicara algún chiste pero no me salen”, agregó Daniel Sosa gracias al humor con el que siempre se manejaba la conductora.

También destacó todas las cualidades de Verónica Toussaint, esperando que todos aquellos que la conocieron, ya sea en persona o gracias a su trabajo, la recordaran.

“Este post solo es para recordarle a todos los que lo vean que Vero no era de este planeta. Ella siempre daba de más. Siempre estaba. Y siempre estará. Hagamos que su paso por esta tierra no sea en vano regalándole una sonrisa cada que pensemos en ella”.

Publicación de Daniel Sosa en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

Paola Rojas

Una de las personas que más mensajes le ha dedicado a Verónica Toussaint tras su fallecimiento es la periodista Paola Rojas, con la que también llevaba una buena amistad.

Primero, publicó algunas fotos en las que salen juntas, agradeciendo todo lo que vivieron y destacando las cualidades que tenía en un breve mensaje.

“Brillante, sensible, talentosa, fuerte y divertida como nadie. Gracias por los viajes, las reflexiones, los proyectos y las carcajadas. Gracias por lo mucho que me enseñaste. Me duele el corazón, amiga linda. No me hago a la idea. Te voy a extrañar siempre”, escribió.

Después, subió un par de videos en los que comparte micrófono con Vero. “Soñábamos con trabajar juntas. Lo hicimos realidad por un periodo muy breve. Al menos pude decirle lo mucho que la quiero y admiro. Le diría mucho más. Ya será cuando nos volvamos a encontrar”, escribió como descripción en los clips que compartió vía Instagram.

Publicación de Paola Rojas en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

Sofía Rivera Torres

Otra de las figuras del espectáculo que se unió a las condolencias por la muerte de Verónica Toussaint es Sofía Rivera Torres, quien estuvo hace poco involucrada en una polémica gracias a los comentarios que hizo sobre Lucerito Mijares.

A diferencia de los anteriores, ella solo subió una historia a Instagram. Se trata de una foto en la que salen juntas con un panque.

“Recuerdos de un día hermoso. Esta vez te tendré que mandar tu pastel hasta el cielo. DEP V”, escribió la esposa de Eduardo Videgaray, a la que criticaron en redes sociales, pues se especula que entre ella y Toussaint hubo rencillas en el pasado.

Historia de Sofía Rivera en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

Eduardo Videgaray

Fue precisamente la pareja de Sofía Rivera quien también le dedicó unas palabras a Verónica, con la que trabajó varios años en programas como La Corneta y ¡Qué Importa!

“Reímos y jugamos. Querida Verónica Toussaint gracias por tantos años de amistad y felicidad. Nos vemos en la siguiente cancha”, escribió brevemente el presentador.